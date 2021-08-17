Леса напоминают лунную пустыню: появилось новое видео последствий добычи янтаря на Полесье

Нелегальная добыча янтаря в промышленных масштабах продолжает уничтожать Ривненский регион, где лесные зоны прореживаются настоящими пустынями. На протяжении многих лет власти и правоохранители не реагируют на запустение вследствие разграбления недр земли, поэтому здесь даже случаются настоящие песчаные бури.

Об этом рассказал блогер и журналист Денис Казанский на своем YouTube-канале, который в очередной раз отправился на Волынское Полесье, чтобы с квадрокоптера заснять протяженность противозаконных раскопок. На территории, где раньше располагались украинские леса, сейчас зияют бесплодные земли с кратерами от ковшей экскаваторов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я пишу о незаконной добыче янтаря с 2015 года и за это время ситуация на Волыни только усугубляется. Нельзя поверить тому, что власть, лесники или полиция не знают о происходящем, но с каждым годом "лунный ландшафт" простирается все дальше", – отметил журналист.

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Он добавил, что выжженная земля не способна сама снова восстанавливать лесные растения и деревья, но никто много лет не занимается этим вопросом. В результате в пустынном Полесье нередко стоит колоссальная жара, что в лесу невозможно, так как листва не нагревается под солнцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Волыни разоблачили преступную схему по незаконной добыче янтаря и продаже его в Эмираты. Бандой расхитителей государственных недр руководил 34-летний житель Ковеля.