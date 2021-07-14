Щодо медичного канабісу. Крім зняття болю для важкохворих, ліки з цієї рослини, крім допомоги при хіміотерапії, виконують і іншу функцію. Масло з канабісу допомагає при лейкемії. Що для країни в якій від цієї агресивної хвороби помирає сотні дітей щороку, мало би бути аргументом.

Є сорт канабісу, який руйнує ракові клітини, чого куплена у діллерів навіть сама якісна анаша і близько не робить. Цей сорт саме медичного канабісу вивів дослідник раку Мет Дан з Університету Ньюкасла в Австралії. Про трирічного дослідження, результатом якого стала особлива модифікація медичного сорту канабісу, який може убивати ракові клітини й залишається нешкідливим для інших клітин організму, писав Science.

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Глаукома, Альцгеймер, ПТСР і багато чого іншого. Але ті, хто відібрав надію на повноцінне життя у сотен тисяч українців не читають визнаних наукових журналів, не прислухаються до хворих та лікарів. Вони підіграють мракобєсію виборців, плодять темряву в головах. Дуже прикро, що в нашій країні, після всього, що сталося, повага до людини не є приоритетом ані для нових облич, ані для старих перевірених кадрів.

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