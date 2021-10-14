Ледники Тянь-Шаня стремительно тают и могут полностью исчезнуть: озвучен прогноз. Видео

За последние 50 лет снежный покров гор в Кыргызстане сократился на 16%. Из-за глобального изменения климата скорость таяния ледников ускоряется.

Как рассказано в видеоматериале, снятом информационной службой ВВС, резкий рост температур в горах наблюдается с 1990 года. Если тенденция сохранится, то уже через 100 лет с лица планеты может исчезнуть ледник Абрамова – один из крупнейших горных ледников центральной Азии.

Эксперты, которые были задействованы в съемках фильма акцентировали, что недооценивать данное явление не стоит, так как горный хребет является источником пресной воды для миллионов людей, а глобальное потепление может спровоцировать нехватку этого ресурса и даже привести "к военным конфликтам".

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Они считают, что главной причиной надвигающейся возможной катастрофы является человеческая деятельность.

"Это загрязнения окружающей среды и выбросы углекислого газа, которые нагревают атмосферу", – сказал гляциолог (специалист, занимающийся изучением всех видов льда, снега, водоемов) из Университета Фрибурга (Швейцария) Энрико Маттеа.

Он рассказал, что уже некоторое время наблюдает за интенсивностью таяния ледника Абрамова. В частности, в его работу входит установка абляционных реек, которые помогают вычислить сколько снега тает за определенный период.

Он выяснил, что за 2 года с 2019 по 2021 год на леднике растаял 1, 41 метра снега. Внизу гор лед тает наиболее интенсивно.

Он отметил, что за десять лет исследований, было только один или два года, когда ледник больше накопил снега, чем растаял.

"К сожалению ледник исчезает", – заключил исследователь.

Ледник Абрамова расположен в горах Памир-Алая. Его толщина от 200 до 300 метров. Толщина ледника Абрамова ежегодно уменьшается на полметра, если брать период с 1970-х годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые предрекают миру катастрофу, если растает "ледник Судного дня".