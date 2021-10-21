Ледники Африки могут полностью исчезнуть к 2040 году: ученые объяснили, чем это грозит

Из-за того, что потепление на Черном континенте происходит более быстрыми темпами, чем в среднем на планете, уже к 2040-у году могут полностью исчезнуть ледники в горных массивах Килиманджаро, Кении и Рувензори. А это, по словам специалистов, означает, что уже через десять лет 118 миллионов жителей Африки, существующих менее чем на 1,9 доллара в день, столкнутся с наводнениями, засухами и жарой, как следствием – голодом.

Как пишет Mail Online со ссылкой на доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО), в Африке существует только три горы, покрытые льдом. Ученые предполагают, что первым лед растает в Кении, затем своих "белых шапок" лишаться Рувензори и Килиманджаро.

"Это все очень опасно. Так как ледники, которые покрывают вершину Килиманджаро, находятся там в течение последних 11 700 лет и они жизненно важны для людей и животных, которые живут в этом районе, являясь для них главным источником пресной воды", – сказано в отчете.

Видео дня

Эксперты отметили, что потеря льда скажется и на экономике стран.

"Например, тысячи людей со всего мира приезжают в Танзанию, чтобы подняться к вершине горы, покрытой льдом", – отметили специалисты.

В ВМО подчеркивают, что происходящее – дело рук самих людей и речь идет о глобальном изменении климата. Также, в документе акцентируется, что именно Африка производит меньшее число вредных выбросов в атмосферу, но именно на этом континенте климатические изменения происходят "слишком быстро".

Как сообщал OBOZREVATEL, горный массив Тянь-Шань стремительно теряет свой ледниковый покров.