Ламинат будет чистым и не будет терять цвет: простые советы по уборке станут спасительными

Ламинат – это популярное напольное покрытие, отличающееся красотой, практичностью и доступной ценой. Однако, чтобы он долго служил и не терял свой внешний вид, за ним нужно правильно ухаживать.

Простыми и полезными советами по уборке, которые помогут вам сохранить ламинат чистым и блестящим, поделились Нouse Digest.

Во первых, перед тем как мыть пол, узнайте рекомендации производителя именно вашего ламината.

Во-вторых, есть моющие средства, которые точно использовать не стоит. К примеру, вы должны избегать любых типов очистных средств на основе аммиака или отбеливателя. Оба испортят покрытие и приведут к тусклости. Так же не используйте жесткие щетки и абразивные порошки.

Есть несколько простых способов очистки ламинированого пола, которые помогут обеспечить чистоту, а также защитить поверхность от повреждений и тусклости.

Уксус

Добавьте небольшую чашку уксуса в ведро с водой, хорошо выжмите тряпку и протрите ламинат. Этот раствор не только очистит ламинат, но и поможет ему блестеть.

Моющее средство для посуды

Добавьте несколько капель моющего средства для посуды в воду. Такой раствор поможет справиться с более грязной поверхностью.

Сода

Если вам нужно справиться со значительным накоплением грязи, растворите соду в воде до консистенции зубной пасты. Нанесите смесь на загрязнение и осторожно и без давления начните втирать.

Специальные средства для ламината

Если уксус и сода не справляются с загрязнениями, следует искать моющее средство, предназначенное именно для ламинированных полов.

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