Культовая 'Закарпатская роза': история и фото ресторана в Киеве, где посетители сидели в бочках

Среди ресторанов Киева, которые были известны не только жителям столицы, но и туристам, работал один, который назвали в честь Серебряной земли Украины, – "Закарпатская роза". Здесь посетители сидели в винных бочках, дегустировали напитки, а также имели возможность насладиться украинскими и европейскими блюдами.

Старые фото и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "ТыКиев". К сожалению, до наших дней это заведение не сохранилось.

Взгляд в прошлое

"На Большой Васильковской, 12, напротив кинотеатра "Киев", когда-то работал винный погреб "Закарпатская роза". В подвале разливали вина прямо из бочек, привезенных с Закарпатья, а наверху работал магазин", – рассказали в сообществе.

Отмечается, что заведение быстро стало культовым – посетители дегустировали напитки прямо у бочек, а впоследствии погреб превратили в ресторан с уютными кабинками в виде тех же бочек и блюдами украинской и европейской кухонь. Сегодня "Закарпатской розы" уже не существует, но киевляне до сих пор помнят ароматные вина и атмосферу тех вечеров.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и для гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов, мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, мы привыкли, что пересечение улиц Крещатик и Институтской в Киеве в наши дни выглядит как часть Майдана Незалежности в виде площади. Однако в начале 1900-х годов эта локация выглядела совсем иначе.

