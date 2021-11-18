Кульбида предупредил о морозах до минус 30 зимой: погода в Украине будет переменчивой

Будущей зимой украинцы могут столкнуться с сильными морозами, которые будут наступать достаточно резко. Однако, как считают специалисты, те долго не станут задерживаться на территории нашей страны.

Как рассказал в интервью Сегодня директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, средняя температура в декабре будет выше нормы для этого периода года. По словам эксперта, в целом первый зимний месяц будет достаточно теплым.

Кульбида отметил, что украинцам зимой не следует ждать резких природных катаклизмов, однако пообещал, что и снег и морозы – будут.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой", – сказал специалист.

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В то же время он призвал готовиться к сильным морозам, которые, как он отметил, "обязательно придут на смену теплым дням". По его прогнозу, в некоторые дни температура воздуха может опуститься до -30 градусов.

"Но в сравнении с зимами, которые были 30-40 лет назад, нынешние морозные периоды окажутся кратковременными", – добавил он.

В то же время Укргидрометеоцентр, сообщая о погоде на ближайшие дни, предупреждает об осадках, которые могут прийти в Украину на выходных. Так, согласно прогнозу на 20 ноября, в субботу, на большей части территории Украины будут дожди. При этом средняя температура воздуха составит около 8 градусов тепла. Наиболее холодно в субботу будет в Луганской, Харьковской, Полтавской областях. Теплее – в Одесской, Херсонской, Винницкой областях.

В воскресенье, 21 ноября, в Украине преимущественно солнечно. Температура воздуха вырастет во всех регионах, осадков не ожидается. Самыми теплыми регионами в этот день окажутся: Винницкая, одесская, Херсонская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты спрогнозировали, какой будет погода в новогоднюю ночь.