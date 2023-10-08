Куда нельзя брать телефон: риск слишком велик

Смартфон давно стал незаменимым повседневным гаджетом и, кажется, мы знаем все правила использования. Инструкции и правила эксплуатации уже мало кто читает – приобретя новый телефон, мы просто включаем его, чтобы как можно быстрее протестировать функции и "по ходу дела" разобраться с нюансами.

На самом деле, в некоторых местах телефоном лучше не пользоваться, чтобы избежать поломок. OBOZREVATEL разбирался, куда нельзя брать телефон.

Туалет

Поход в туалет считается полноценным только при наличии в кармане смартфона. Это идеальное место для уединения, а смартфон поможет провести время с пользой.

На самом деле от такой привычки следует отказаться из-за вопроса гигиены. Поверхность смартфона серьезно загрязняется, особенно при использовании туалетной бумаги и нажатии на кнопку слива. Не помыв руки, мы снова прикасаемся грязными ладонями к телефону, распространяя микробы и бактерии.

Видео дня

Еще об одином риске предупреждают проктологи: увлекшись онлайн-игрой или просмотром видео, вы можете дольше сидеть на унитазе и сильно напрягаться – а это опасно для здоровья.

И напоследок о самом очевидном: существует риск попадания смартфона в унитаз.

Ванная комната

Пойти со смартфоном в ванную – это для многих уже традиция. Можно, принимая ванную, почитать книгу, посмотреть фильм или поскроллить новостную ленту.

Эксперты не советуют брать телефон в ванную из-за высокого риска попадания гаджета в воду. Вода – враг для смартфонов. Не следует пользоваться гаджетом во время проведения гигиенических процедур. Это небезопасно не только для телефона, но и для человека.

Помещение с высокой температурой и повышенным уровнем влажности

Высокие температуры отрицательно сказываются на смартфоне. Необходимо оградить гаджет от воздействия прямых солнечных лучей.

Если в комнате слишком жарко, включите вентилятор или кондиционер.

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