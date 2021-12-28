Кто внезапно разбогатеет, а кого ждут трудности: финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Финансовое благополучие позволяет жить в комфорте. Многим хочется стать успешными и добиться отличных результатов в карьере.

Эксперты по звездам издания Hindustantimes составили финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака. Они рассказали, кто внезапно разбогатеет, а кого ждут трудности.

Овен

В следующем году финансовое положение трудолюбивых Овнов улучшится. Они могут приобрести новый автомобиль в начале года, а любые незавершенные работы, связанные с недвижимостью, будут завершены.

Телец

Уроженцам этого знака удастся накопить деньги. Их долги будут погашены. Тельцам необходимо избегать спекулятивных инвестиций в период с августа по октябрь.

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Близнецы

В 2022 году разговорчивые Близнецы не столкнутся с нехваткой средств. После марта у них будет неожиданная финансовая выгода и возможность заработка из нескольких источников.

Рак

Эмоциональные Раки хорошо поработают, чтобы улучшить свое финансовое положение. Те, кто планирует купить или продать свой дом или отремонтировать, смогут достичь этих целей.

Лев

У самоуверенных Львов финансовые цели будут достигнуты, и они смогут получить прибыль из нескольких источников. Прежде чем вкладывать деньги в недвижимость, астрологи рекомендуют обратиться за разумным финансовым советом.

Дева

С начала марта у представителей этого знака ожидается период сильной финансовой выгоды. Это может привести к появлению новых источников дохода. Они получат финансовую помощь от членов семьи, а также от друзей.

Весы

В 2022 году у людей этого знака могут возникнуть нежелательные расходы. Им рекомендуется с осторожностью относиться к покупкам, особенно в марте. Примерно в июле они, возможно, запланируют строительство своего дома или покупку земли.

Скорпион

В следующем году поток денег будет плавным, доходы увеличатся. Однако им может быть сложно сэкономить деньги. Скорпионам необходимо избегать крупных вложений в течение первой половины года.

Стрелец

У рожденных под этим знаком ожидается повышение на работе и увеличение зарплаты примерно в марте или апреле. Их финансовое положение улучшится, и будут доходы из зарубежных источников.

Козерог

Финансовая прибыль ожидается примерно в феврале или марте. Козерогам желательно спланировать свой бюджет и расставить приоритеты в расходах в 2022 году. В начале года возможны непредвиденные расходы.

Водолей

У старательных Водолеев будет стабильный доход для удовлетворения потребностей. Им не рекомендуется инвестировать в недвижимость или финансовые рынки, так как это может не обеспечить адекватной прибыли.

Рыбы

Сделанные ранее вложения начнут приносить деньги в этом году. Финансовая прибыль будет получена за счет делового партнерства. В марте и апреле они могут рассмотреть возможность долгосрочного вложения в землю или недвижимость.

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