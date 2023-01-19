Крещение в Украине будет аномально теплым: синоптики дали прогноз погоды на четверг. Карта

В четверг, 19 января, в Украине будет стоять необычная для этого времени года погода. На нынешнее Крещение не будет знаменитых морозов, зато температура удивит аномальными "плюсами".

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В этот день в большинстве областей Украины будет очень тепло, но ветрено и облачно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, самое теплое Крещение будет на юге страны. Здесь днем столбики термометров поднимутся до отметок +12…+17 градусов, а в Крыму – до +18.

Холоднее всего в этот день будет на западе и востоке страны, где ночью ожидается от +4 до -1 мороза, а днем +6...+11.

На остальной территории разница температур будет небольшой, ночью +2...+7, днем +6...+11.

Осадки предполагаются только в нескольких областях. Умеренный дождь, который будет переходить в мокрый сон, будет идти на Житомирщине и на западе страны, в Карпатах сильные осадки. В восточных и Сумской областях ночью будет идти небольшой дождь с мокрым снегом. В остальных регионах без существенных осадков.

Ветер южный, в западных областях будет переходить на северо-западный, 7-12 м/с.

В то же время, метеорологи предупредили, что в северо-восточных, большинстве центральных и южных областей ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Здесь объявлен І уровень опасности (желтый), поэтому водителям нужно быть внимательными, поскольку при таких погодных условиях движение транспорта на отдельных участках дорог может быть нарушено.

В Киеве 19 января облачно и без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью +3...+5, днем +8...+10. По области ночью +2...+7, днем +6...+11 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине тоже будет изменчивой, с морозными и относительно теплыми периодами. Ближе к середине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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