Кратковременные грозы и температура до +28: синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 2 июня

Погода в Украине в пятницу, 2 июня, будет теплой, температура воздуха будет колебаться от +24 до +28 градусов. В то же время часть страны накроют кратковременные дожди и грозы.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Как отмечается, осадки возможны в западных областях, на Приазовье, в Крыму и в Винницкой области.

На остальной территории синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет юго-западным, 5-10 м/с, днем в западных областях местами шквалы до 20 м/с.

В столичном регионе 2 июня синоптики прогнозируют переменную облачность. Кратковременный дождь с грозой возможен только к вечеру. В Киевской области температура воздуха днем +23...+28, ночью +10...+15. В Киеве ночью до +15, днем столбики термометров будут показывать +26...+28 градусов.

На западе дожди с грозами ожидаются во всех областях. Днем температура воздуха поднимется до +22...+26 градусов, ночью будет +14...+12. Также в западных областях объявили I уровень опасности – прогнозируют грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

На севере также прогнозируют осадки, днем +25...+27, ночью +13...+11. В восточных регионах 2 июня кратковременные дожди также возможны. Температура днем +23...+27, ночью +16...+14. В южных областях днем +23...+27, ночью до +14.

Также синоптики предупредили о пожарной опасности – 1-4 июня в западных (кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской), Винницкой, большинстве северных и южных областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, в Украине лето 2023 года по температуре наступит с середины июня, в то же время в этом же месяце ожидаются сильные грозы и дожди. В целом, лето обещает быть жарким, иногда даже слишком.

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