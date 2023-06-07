Кратковременные дожди, грозы и температура до +27: синоптики дали прогноз погоды на среду, 7 июня

В среду, 7 июня, погода в Украине будет теплой и солнечной. В то же время западную часть страны сегодня снова накроют дожди.

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Осадки будут кратковременными, но местами ожидаются грозы. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть карту погоды, доскролльте страницу до конца).

На остальной территории страны день пройдет без осадков, лишь в большинстве северных и Винницкой областях местами возможен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью в Украине будет от 11 до 16 градусов, на востоке и северо-востоке от 8 до 13 тепла. Днем потеплеет до 22-27 градусов по Цельсию, в то же время в западных областях температура воздуха будет несколько ниже – 18-23 градуса с отметкой "плюс".

В Киевской области в среду будет переменная облачность, местами в регионе днем пройдут небольшие дожди.

Воздух ночью на Киевщине прогреется до 11-16 градусов, а днем до 22-27 по Цельсию. В столице ночью термометры покажут 14-16 тепла, а днем 24-26 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой неделе в Украину вернется жара. В большинстве регионов ожидается сухая, теплая погода без осадков.

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