Кратковременные дожди, грозы и до +27 тепла: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в четверг

В четверг, 21 сентября, в Украине сохранится высокая температура. Ночью на территории некоторых областей пройдут кратковременные дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В Киеве будет облачно с прояснениями.

Согласно прогнозу синоптиков, будет переменная облачность.

В целом, 21 сентября без осадков, лишь в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской и Черниговской областях днем местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза.

Что касается температуры, то ночью будет +10...+15, а днем +22...+27.

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В Киеве и области также будет облачная с прояснениями погода.

"Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман", – говорится в прогнозе.

Температура будет держаться ночью в диапазоне +13...+15, а днем +23...+25.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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