Краны в ванной будут чистыми в три раза дольше: названо чудодейственное средство

Краны в ванной быстро загрязняются под влиянием воды, мыла, гелей для душа, косметических средств, зубной пасты. Магазинные средства хоть и справляются с грязью, но не отмывают смесители до блеска.

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Однако есть простой и недорогой трюк, благодаря которому смесители будут выглядеть чистыми и сияющими. Издание Sante plus поделилось лайфхаком.

Как быстро отмыть кран в ванной

Существует эффективный способ решения этой проблемы. Благодаря вазелину очистить смесители можно вдвое быстрее, чем обычными средствами. К тому же поверхность будет оставаться чистой гораздо дольше.

Сначала следует протереть кран, чтобы избавиться от пыли. Подойдет сухая тряпка или полотенце. Важно, чтобы поверхность была полностью сухой. Тщательно смажьте смеситель вазелином, а затем протрите поверхность туалетной бумагой или бумажным полотенцем. После этого промойте кран чистой водой.

Жирная основа вазелина оттолкнет воду. Она будет свободно стекать, не оставляя следов.

Как удалить известковый налет

Поверхностной очистки недостаточно, чтобы избавиться от известкового налета и других накопленных остатков. В этом случае поможет лимон. Лимонный сок удалит белый налет. Кроме того, он обладает обезжиривающими, дезинфицирующими свойствами и быстро избавит от неприятного запаха.

Выдавите в емкость сок из нескольких лимонов. Смочите в нем мочалку или губку и начните чистить стенки душевой кабины. Можно также немного разбавить сок водой.

После очищения тщательно смойте остатки жидкости прохладной водой.

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