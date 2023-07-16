Косметическое средство за час прочистит забитую раковину: необычный лайфхак

Основным загрязнителем стоков в ванной являются волосы. И они могут стать настоящей проблемой, когда дело доходит до пробивания засоров. Но в интернете изобрели остроумный лайфхак, который может справиться с ним.

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Как пишет издание Express, любители различных уловок по наведению чистоты испытали и одобрили пробивание засора из волос с помощью косметического средства. И это крем для депиляции. Его первое предназначение, это именно удаление нежелательных волос. Но если он делает это на коже, то что мешает ему справиться с аналогичным заданием в трубе?

Единственная проблема, действовать такое средство должно в течение достаточно продолжительного времени. Так любители лайфхаков чистоты рекомендуют выдавить в засоренную раковину от половины до целого тюбика крема для депиляции, в зависимости от степени засорения, и оставить его на час. После этого трубу нужно промыть большим количеством горячей воды.

Некоторые энтузиасты поделились, что таким образом регулярно прочищают трубы для профилактики засоров. Одним из доводов в пользу косметического средства они назвали его безопасность для труб. Мол, если крем для депиляции не наносит вреда коже, то и материал, из которого изготовлена труба, тоже не пострадает.

Среди других популярных методов домашней прочистки труб пользователи соцсетей также назвали сочетание соды с белым уксусом, соль и сантехнический трос. Но в случае сильного засорения все же посоветовали прибегнуть к помощи специальных средств, которые можно купить в любом хозяйственном магазине.

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