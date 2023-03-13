Кошки могут предупредить об опасности: как не пропустить сигналы

Издавна во многих культурах считалось, что кошки обладают сверхъестественными способностями, умеют чувствовать будущее и предупреждать об опасности. В средневековые времена черных кошек даже называли помощницами ведьм, имеющих связь с темными силами.

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Владельцы кошек заметили, что животные могут чувствовать опасность, в частности это касается землетрясений, наводнений, приближения смерти хозяина. Какие сигналы коты подают хозяевам и как не пропустить предупреждение о беде, разбирался OBOZREVATEL.

Какую опасность могут чувствовать кошки

У кошек очень сильно развиты ощущения – это касается острого обоняния, зрения и предчувствия опасности.

В истории известны случаи, когда кошки спасали своих хозяев. К примеру, коты первые улавливают запах газа или дыма и могут предупредить о вероятной трагедии.

Кроме того, по поверью, переезжая в новый дом, первой в дом следует впустить кошку, ведь она имеет тонкое и точное чутье, а потому может уловить правильные энергетические потоки.

Говоря о землетрясениях, кошки способны ощутить вибрации, недоступные человеку, поэтому предчувствуют беду раньше, чем на поверхности земли начинаются толчки. Также кошки могут "предугадать" извержения вулканов, штормы, наводнения и даже бомбардировки.

Как коты предупреждают хозяев об опасности

Кошки всячески попытаются предупредить о приближающейся беде. Они могут начать громко мяукать, вести себя неестественно, пытаться сбежать из дома или спрятаться куда-то в помещении. Иногда поведение может стать даже агрессивным.

Обратить внимание следует и на внешний вид кошки. Предчувствуя опасность, она прижимает уши, поднимает шерстку, пригибается к земле и передвигается по перебежкам.

Кроме того, кошки даже способны предчувствовать смерть. Ученые объясняют это тем, что перед смертью у человека изменяется запах тела. На последних стадиях болезни тело выделяет вещества, которые способно уловить кошачье обоняние.

Кошки чувствуют и повышение уровня сахара у людей, больных диабетом. Когда кошки улавливают симптомы болезни, они обычно ложатся на больное место, словно забирая плохую энергию.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал,как коты выбирают, с кем спать.

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