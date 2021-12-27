В статье о тотемах нового 2022 года у разных народов мира мы говорили о том, что часть тотемов это большие кошки (тигр, гепард и т.д.), а часть – большие птицы (журавль, аист и т.д.). И если рассматривать суммарный совмещенный тотемический символ года, то это крылатая кошка. В связи с этим читатели задали вопросы о том, какие обряды можно проводить с кошками? Как в новогодние праздники, так и в течение года?

Кошка считалась "магическим" охранником дома. Поэтому в новогодние праздники обращались к ангелам или духам Хранителям с просьбой наделить домашнее животное охранной функцией. Тогда кошка сможет "выследить" зло и не пустить его в дом.

Многие хозяева, наверное, видели ночью такую картину – кошка стоит на задних лапах возле порога, а передними будто толкает что-то невидимое. Считается, что это и есть охранная функция кошки – выдворять из дома назад за порог неблагоприятную энергетику.

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Кошки также считаются животными, могущими притягивать удачу. Для этого вспоминают "кошачьих богинь" (по типу древнеегипетской Бастет).

В новогоднюю ночь можно дать кошке походить по товару на складе или по денежным знакам, положенным на пол. В течение суток после этой процедуры товар начинает продаваться, а денежные суммы пополняются.

Также полезно гладить кошек. От этого возрастает энергия как кошки, так и ее владельцев.

Для удачи и достатка лучше всего подойдет черная кошка. Для внутренней чистоты и мечтания о возвышенном – белая. Рыжая быстрее всего восстанавливает здоровье хозяев. Двухцветная – хороший охранник, а трехцветная помогает в осознании каких-либо сложных процессов за пределами нашего восприятия.

Кроме того, считается полезным присутствие кошки во время любых обрядов, в том числе по загадыванию желаний в Новогоднюю ночь. Кошка тогда представляет "глаз природы", который свидетельствует исполнение обряда и тем самым запускает его в рабочую плоскость.