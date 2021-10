Корабли-'призраки', затопленные во время Второй мировой, поднялись с морского дна из-за подземных толчков. Фото

Сейсмическая активность в районе японского острова Иводзима привела к повышению уровня суши и подъему со дна 24 транспортных кораблей Военно-морских сил Японии, захваченных войсками Соединенных Штатов во времена Второй мировой войны. В свое время корабли были преднамеренно затоплены американскими военными после окончания военных действий.

Как рассказал Mail Online, на поверхность судна поднялись во время подземных толчков, вызванных активностью вулкана Сурибати. Затапливая корабли, военные рассчитывали использовать их, как волнорезы, а на самом острове Иводзима построить порт.

Однако со временем от идеи строительства отказались из-за того, что территория оказалась слишком плоской.

Произошедшее прокомментировал директор Центра содействия исследованиям вулкана Сэцуя Накада. По его словам, на острове расположен один из самых быстроменяющихся вулканов страны среди 110 действующих. Он же не исключил вероятность его масштабного извержения.

An undersea volcano and related tectonic activity in Japan’s Ogasawara Islands have raised the island of Iwo Jima, lifting sunken World War II ships from the depths of the ocean pic.twitter.com/cRZXnGPqU4