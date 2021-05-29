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Корабль прошел сквозь водяной смерч в Малайзии. Видео
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В Малаккском проливе у берегов Малайзии грузовой корабль не успел сменить курс и прошел через водяной смерч.
Соответствующее видео сняли моряки на другом судне, а ролик стал вирусным в сети. Его опубликовали в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
На записи видно, что у корабля не было возможности сманеврировать, поэтому пришлось продолжить путь сквозь смерч. К этому моменту вихрь успел ослабнуть и судно не засосало в воронку. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Черновицкой области засекли редкое для региона явление – смерч. Он перегородил дорогу машине и попал на видео.