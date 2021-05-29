Корабль прошел сквозь водяной смерч в Малайзии. Видео

В Малаккском проливе у берегов Малайзии грузовой корабль не успел сменить курс и прошел через водяной смерч.

Соответствующее видео сняли моряки на другом судне, а ролик стал вирусным в сети. Его опубликовали в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На записи видно, что у корабля не было возможности сманеврировать, поэтому пришлось продолжить путь сквозь смерч. К этому моменту вихрь успел ослабнуть и судно не засосало в воронку. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Черновицкой области засекли редкое для региона явление – смерч. Он перегородил дорогу машине и попал на видео.