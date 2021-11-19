Коп сказал, что такого еще не видел: в США женщина выжила в ДТП, когда грузовик полностью смял ее авто. Фото

В США огромный грузовик наехал на легковой автомобиль, сложив его вдвое. Находившаяся за рулем авто женщина чудом выжила.

Об этом в Twitter написал полицейский Рокки Олифант, работавший на месте жуткой аварии. Он также опубликовал кадры (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что ДТП произошло еще 16 ноября в городе Маунт-Вернон (округ Вестчестер, штат Нью-Йорк). По словам правоохранителя, грузовик влетел в легковушку сзади и полностью раздавил его под собой, сложив пополам.

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Водитель скомканного красного автомобиля получила незначительные травмы. Коп выразил надежду, что с пострадавшей все будет хорошо.

Из-за серьезной аварии автомагистрали NB и SB I-5 на реке Скагит в городе некоторое время оставались заблокированными.

"На самом деле нет ни слова, чтобы описать это столкновение… За свою 14-летнюю карьеру я никогда не видел ничего подобного", – признался полицейский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском штате Айдахо чудом выжили люди в пикапе, который сорвался и повис с моста над ущельем. Страховочные цепи от кемпера помогли авто не упасть с высоты в десять этажей. Спасатели смогли достать мужчину, женщину и их двух собак из салона.