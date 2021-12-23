Конец декабря принесет большую удачу трем знакам зодиака: они могут достичь высот

Конец 2021 года окажется благоприятным для некоторых знаков зодиака - их ждет удача во всех сферах жизни. На работе могут повысить зарплату, появиться шанс отправиться в путешествие мечты, а в отношениях будет царить гармония.

Астрологи издания Demotivateur назвали три знака зодиака, которым повезет в конце декабря. Узнайте, кто есть в списке.

Телец

Уроженцам этого знака необходимо пересмотреть свой круг общения и избавиться от неприятных людей, которые пользуются их добротой. Тельцы смогут добиться лучших результатов в конце года. На работе есть шанс получить повышение, но важно проявить упорство и показать хороший результат. На новогодние праздники лучше всего отправиться в путешествие и провести время с любимым человеком.

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Близнецы

Представители этого знака почувствуют необходимость выразить свои эмоции и смогут открыться новым чувствам. Тем, кто еще не встретил свою вторую половинку, звезды подарят такой шанс. На работе удастся успешно завершить дела - и это не останется незамеченным. Удача будет сопровождать Близнецов до конца месяца.

Дева

Рожденные под этим знаком постоянно ищут внимания, но эта потребность может создать конфликты, которые необходимо разрешить. Они найдут правильный баланс между работой и личной жизнью. Декабрь станет для Дев отличным временем, чтобы обрести гармонию. Кроме того, дела с финансами тоже порадуют - можно будет сделать долгожданную покупку.

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