Комнатные цветы будут расти как бешеные: необычный способ полива

Для быстрого роста и долгого цветения комнатных растений важно правильное сочетание основных нюансов. Режим освещения, оптимальная влажность, эффективные удобрения – вот неполный список условий, необходимых для цветов.

Видео дня

Специалисты определили, что с помощью одного интересного лайфхака можно ускорить рост растений. Приятный бонус – вам не придется тратить слишком много средств или мучиться со сложными в приготовлении растворами. Подробнее рассказало издание Fuersie.

Минеральная вода – вот та секретная хитрость, которую используют для ускорения темпов роста цветов. Она содержит минералы и микроэлементы, которые будут очень полезны для растений. Усвоение будет эффективным и действенным, ведь минералы уже растворены в воде. Поэтому достаточно поливать растения минералкой, чтобы ускорить цветение.

Однако, обратите внимание, что некоторым цветам полив минеральной водой может только навредить.

Это, в частности:

орхидея

камелия

азалия

антуриум.

Есть высокий риск того, что после полива минералкой цветы просто сбросят бутоны, даже те, которые еще не раскрылись.

Нельзя также заменять минералкой обычную воду. Такой полив нужно проводить не чаще раза в месяц. Важно отстоять минеральную воду как минимум сутки, чтобы из нее испарилась вся излишняя углекислота.

Кстати, увядшему растению можно провести трехэтапную реанимацию. Как это сделать и какие удобрения помогут спасти цветы – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных правилах пересадки комнатных растений.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.