Коммунистическое шествие и антирелигиозные концерты: как в СССР 'праздновали' Пасху

Идеология Советского Союза была очень антирелигиозной, если не сказать богоборческой. Но даже комсомольским рвением не удавалось победить многовековые традиции празднований религиозных торжеств, таких как Рождество или Пасха. Властям СССР приходилось быть очень изобретательным, чтобы убедить людей отказаться от привычных праздников.

OBOZ.UA поинтересовался, к каким именно нововведениям прибегали в Союзе, чтобы заставить граждан отказаться от традиций и обрядов их предков. И почему из этого ничего не вышло.

Ранний СССР и подмена традиций

Атеизм, как ведущая государственная идеология в СССР, был введен с самого его основания в 1922 году. Доходило до физического уничтожения старинных храмов и убийств священников.

Чтобы убедить людей, для которых еще совсем недавно празднование Пасхи было обязательным атрибутом весны, отказаться от этой традиции, придумывали обряды, заменяющие поход в церковь. Это были коммунистические крестные ходы или молодежные антирелигиозные митинги и концерты.

В 1930 году советские власти в Пасхальную неделю попытались перенести выходной с воскресенья на четверг. Праздник хотели сделать рабочим днем. Но это новшество не прижилось. Поэтому на период праздников стали проводить субботники – людей выгоняли на массовые безоплатные работы, которые иногда сопровождались шествием, участники которой несли чучело священника. Чучело в конце сжигали.

Вторая мировая война

Когда гитлеровская Германия напала на СССР, сталинским властям пришлось пойти на уступки. Гонения на церковь были сильно ослаблены, а в 1942-45 годах на территориях, где действовало военное положение, даже разрешили проводить пасхальные службы. Дошло до того, что в преддверии победы над Гитлером в мае 1945 года предприятиям дали праздничный выходной, а в продуктовых магазинах начали продавать куличи.

Хрущевская оттепель

После смерти Сталина некоторые смягчения относительно проявлений религиозности сохранились. Теперь за празднование Пасхи не ссылали в лагеря, а могли "всего-навсего" уволить с работы. Люди потихоньку отмечали праздник в семейном кругу. Уборку в Чистый четверг выдавали за генеральное наведение чистоты после зимнего сезона, а священников, чтобы посвятить пасхальные блюда, приглашали домой. Конечно, за разоблачение такого празднования можно было получить наказание – штраф на работе и т.д. Но граждане все же шли на этот риск ради любимого праздника.

Последние годы СССР

В 1970-80-е гг. советские власти снова попытались бороться с религиозностью населения. Большинство священников были завербованы КГБ, милиция блокировала церкви на большие праздники, в частности, на Пасху, а в праздничные дни для молодежи пытались организовывать светские развлечения, чтобы отвлечь ее внимание от семейных традиций.

Но у людей уже был целый арсенал способов обойти эти запреты. Например, на праздничную службу они ехали в отдаленное село, где их никто не знал и священник не мог доложить в органы о тех, кто посетил церковь на праздник. Или ехали в храм по длинным и сложным маршрутам, чтобы не попасть на глаза милиции или слишком бдительным соседям.

Несмотря на строгость официального запрета на религиозные праздники, в последние 20 лет существования СССР отголосок Пасхи можно было заметить и на государственном уровне. Хлебзаводы выпускали сдобный кекс "Весенний", а в типографиях издавали тематические открытки. Да и члены Коммунистической партии низового уровня, на которых возлагали ответственность следить за тем, чтобы люди на местах не собирались на празднование, начали выполнять свои задачи чисто формально, давая своим соседям и коллегам возможность провести день так, как они желают.

Как только Советскому Союзу пришел конец, в Украине сразу же возродилась традиция празднования Пасхи. Ее тщательно оберегали в селах и тихо придерживались в семьях, так что вернуть праздник народу было совсем несложно.

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