'Коляски с детьми могли спокойно оставить у магазина': в сети разгорелись споры вокруг публикации о жизни в СССР

Преимущества и недостатки жизни в СССР спустя 30 лет продолжают будоражить умы современных украинцев и оставаться одной из самых животрепещущих тем. Так, серьезное внимание пользователей социальных сетей привлекло черно-белое фото, изображающее коляску с ребенком, оставленную взрослыми без присмотра у входа в магазин.

Снимок советского времени опубликовали на странице dtp.kiev.ua в Facebook. Публикация якобы свидетельствует о беспрецедентной безопасности и безоговорочном доверии друг к другу жителей социалистических республик.

"В СССР молодые мамы спокойно оставляли коляски со своими маленькими детьми у магазина, и любой проходящий мимо мог покачать коляску, если ребёнок плакал. Не было и мысли, что малышу причинят вред или с ним что-то случится", – ностальгируют авторы.

Видео дня

Однако романтические чувства разделили далеко не все подписчики. Украинцы утверждают, что фотограф запечатлел исключительный эпизод, который вполне имеет место и сейчас, особенно, в небольших населенных пунктах, а беззаботность матерей в СССР стоит под большим вопросом.

"Расскажи это Головкину, Сливко, Чикатило и многим другим известным маньякам тех времён", – резко отреагировал пользователь Евгений Гранько.

"Ага, и детей оставляли, и двери в квартиру не закрывали и гулять разрешали, и все так было замечательно и волшебно, только вот криминальный кодекс пополнялся новыми и новыми статьями и писались они не с потолка, а кровью и потерями", – прокомментировала Светлана Поддубняк.

Другие подписчики добавили, что уровень преступности, в том числе и похищения детей, был не ниже, а иногда и выше, чем в независимых государствах на постсоветстком пространстве, но скрывать это позволяла цензура в СМИ. Кроме того в условиях тотального дефицита на все, коляски без присмотра воровали в подавляющем числе случаев оставления без присмотра.

OBOZREVATEL ранее рассматривал возможные причины высокой популярности известного в СССР гипнотизера Анатолия Кашпировского, который сейчас более известен как шарлатан.