Кого ждут изменения в любви, а кого – в финансах: гороскоп на новолуние

Новолуние 19 мая окажет влияние на каждый знак зодиака, но для полного понимания ситуации нужно учитывать и другие астрологические аспекты. Начало лунного цикла всегда прокладывает путь к чему-то новому и важному.

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По словам астрологов, со счастливым Юпитером, который находится на нулевом градусе Тельца, мы увидим преимущества, которые скоро принесут мир и стабильность. Но вхождение Юпитера в земной знак означает, что он одновременно будет противостоять ретроградному Плутону в Водолее. Новолуние также будет гармонировать с Нептуном, что подтвердит энергию трансформации и движения.

Овен

Следует принять долгосрочные планы. Да, жизнь непредсказуема, но и сидеть на месте, надеясь на чудо, не стоит. Исследуйте новые сферы и финансовые возможности, а также поразмышляйте над тем, как вы можете использовать свои таланты, навыки и способности. Новолуние коснется вашего второго дома стабильности. Способность твердо отстаивать свои ценности приближает вас к основным целям.

Телец

Для вас май будет действительно переломным. Вы словно получите тотальную перезагрузку. По словам астрологов, Юпитер совершит ретроградный квадрат с Плутоном, поэтому в это время важно уважать свои личные ценности и желания. Трансформация, происходящая в вашей сфере карьеры и репутации, безусловно, может поколебать ситуацию в долгосрочной перспективе. Убедитесь, что вы действительно готовы взять на себя большую ответственность.

Близнецы

Луна будет обновляться через ваш 12-й дом замкнутости, исцеления и бессознательных шаблонов. Вам захочется стабильности и искренности. Это благоприятное время, чтобы откровенно поговорить с партнером, друзьями или членами семьи. Вероятно, вместе вы сможете принять важное решение.

Рак

Если вы ощущали утрату сил на вдохновение – скоро вам удастся расправить крылья. Луна обновится в Тельце через ваш идеалистический 11-й дом стремлений и индивидуальной свободы. Вы, наконец, получите заслуженное признание и финансовое вознаграждение за упорный труд.

Лев

Вам захочется взять несколько дней для отдыха. Вы слишком упорно работали в последнее время. Луна обновится через стремящийся к стабильности знак Тельца, принося плодотворные начинания в ваш 10-й дом авторитета и репутации. Не упускайте свою личную систему ценностей.

Дева

Новолуние акцентирует внимание на вашем девятом доме самопознания и духовной мудрости. Вам захочется провести время наедине, чтобы понять, куда двигаться дальше. Перед вами открываются новые возможности, но вы не знаете, какой путь выбрать. Астрологи отмечают, что в этот период вам следует лучше всего обдумать и определить будущие цели.

Весы

Следует пересмотреть финансовые вопросы. Возможно, вы давно хотели сделать инвестиции, но астрологи советуют не слишком рисковать. Луна обновится через знак Тельца, который стремится к стабильности. Вероятно, у вас будет возможность что-либо кардинально изменить в жизни.

Скорпион

У вас появится возможность долгосрочного роста как в карьерной сфере, так и в личной жизни. Но попытайтесь не слишком эмоционально реагировать на изменения, чтобы не спровоцировать конфликты в семье. Луна обновится в Тельце через ваш седьмой дом компромиссов и договорных соглашений.

Стрелец

Майское новолуние – идеальный период, чтобы инвестировать в будущее. И речь не только о финансовых инвестициях. Это также может относиться к обучению, здоровью и повседневным привычкам. Луна обновится через транзит в знаке Тельца и через ваш шестой дом привычек, здоровья и служения.

Козерог

Вам нужно перестать постоянно сидеть в тени и смотреть, как другие купаются в лучах славы и признания. Вы талантливы и умеете много и упорно работать. Пора получать вознаграждения за труд. Не нивелируйте свои умения и не обесценивайте себя. Месяц будет благоприятным для долгосрочного бизнеса и творческих начинаний.

Водолей

Новолуние заставит вас двигаться. Хватит сидеть на месте, пора выйти из зоны комфорта и воплощать мечты. Луна обновится в Тельце – через ваш четвертый дом семейных дел и сокровенных чувств. Вероятны изменения в личной жизни, интересные предложения и судьбоносные встречи.

Рыбы

Все начинает меняться. Вы сможете развивать новые навыки, которые могут принести плодотворные результаты. Это благоприятное время для обучения и путешествий. Новолуние будет иметь влияние на ваш пятый дом проектов страсти и творческих размышлений. Окружающие оценят ваши таланты и способности.

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