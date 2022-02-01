Когда в Украине могут отменить воинский призыв: названы возможные сроки
В Украине могут отменить призыв на срочную военную службу. Это может произойти уже с 1 января 2024 года.
Президент Владимир Зеленский распорядился обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующий законопроект. Об этом свидетельствует указ главы государства №36/2022, опубликованный на сайте Офиса президента во вторник 1 февраля.
В частности, Правительству поручено продумать модель интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы.
Кабинет министров также должен подготовить законопроект относительно поэтапного увеличения численности Вооруженных сил Украины. Ожидается, что в период с 2022 по 2025 годы украинская армия станет на 100 000 человек больше. Это необходимо для повышения оборонных возможностей государства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание профессиональной армии в Украине, что предполагает ряд изменений для украинских военных. Соответствующий указ глава государства подписал 1 февраля на торжественном заседании Верховной Рады, которое состоялось по случаю открытия седьмой сессии Рады девятого созыва.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился повысить военнослужащим зарплату. Она должна в два раза превышать минималку, установленную на 1 января. Обеспечить повышение необходимо с 1 января 2023 года
военным летчикам Вооруженных сил Украины решили повысить зарплату после того, как они массово начали увольняться.