Когда в Украине могут отменить воинский призыв: названы возможные сроки

В Украине могут отменить призыв на срочную военную службу. Это может произойти уже с 1 января 2024 года.

Президент Владимир Зеленский распорядился обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующий законопроект. Об этом свидетельствует указ главы государства №36/2022, опубликованный на сайте Офиса президента во вторник 1 февраля.

В частности, Правительству поручено продумать модель интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы.

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Кабинет министров также должен подготовить законопроект относительно поэтапного увеличения численности Вооруженных сил Украины. Ожидается, что в период с 2022 по 2025 годы украинская армия станет на 100 000 человек больше. Это необходимо для повышения оборонных возможностей государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание профессиональной армии в Украине, что предполагает ряд изменений для украинских военных. Соответствующий указ глава государства подписал 1 февраля на торжественном заседании Верховной Рады, которое состоялось по случаю открытия седьмой сессии Рады девятого созыва.

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