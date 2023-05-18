Когда увидеть аиста – хороший знак: народные приметы

Аист – особая птица в украинской культуре. Издавна считалось, что он может защищать людей от бед и негатива.

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Аиста называют вестником счастья. В народе говорили: если эта птица вьет гнездо возле дома – в семье будет царить гармония, уют и благополучие. Но есть и отрицательное значение примет. Детальнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Если аисты свили гнездо возле дома

Если аист свил гнездо на крыше – значит в доме будет благополучие и счастье.

Увидеть, что аист покинул свое гнездо – плохая примета. Суеверные люди верят, что в таком случае в доме произойдет какая-то беда. Возможны даже пожары или разрушения.

Аист перенес гнездо на другую крышу – недобрый знак, предвещающий проблемы и болезни.

Наши предки говорили, что аисты защищают дом от молний.

Если увидели аиста в небе

Аист в небе считался вестником радостных событий и долгожданных счастливых новостей.

Увидеть, как над домом летит аист – к встречи с близким человеком.

Над домом летает много аистов – скоро придут гости, которые принесут добрые известия и радостное настроение.

Древние приметы для женщин и девушек

Издавна говорили: если незамужняя девушка увидит в небе аиста – вскоре она встретит свою судьбу и выйдет замуж.

Если женщина заметила, что птица летает над ее домом, значит, в семье скоро будет пополнение. Кстати, именно от этой приметы произошло интересное поверье, якобы детей приносят аисты.

Женщина увидела аиста, стоящего на дороге – она скоро станет мамой.

Существовало также поверье для пар, желающих иметь детей. Считалось, что, увидев в небе аиста, нужно загадать желание стать родителями.

Перо аиста и статуэтки

Хотя аист – вестник радости и благополучия, ставить в доме статуэтки аистов не советовали. Также не стоит дарить кому-либо подобные сувениры. Есть версия, что такие подарки и предметы интерьера могут навлечь проблемы.

Если на дороге или в поле нашли перо аиста – следует поднять его и забрать с собой. Говорят, оно будет служить оберегом и принесет счастье.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где в Украине живут краснокнижные аисты, которые никогда не селятся рядом с человеком.

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