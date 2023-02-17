Когда Украина чтит память Героев Небесной Сотни: как возникло название

День памяти Героев Небесной Сотни приобретает особое значение в условиях полномасштабной войны. В 2014-м украинцы громко и бесстрашно заявили миру и тогдашней власти, что стремятся жить по европейским ценностям, не желая возвращаться к российскому гнету и влиянию.

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20 февраля украинцы будут чтить память Героев Небесной Сотни. Об истории даты читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему начался Майдан

Украина всегда была на развилке между Западной Европой и Россией. Большинство населения поддерживало вступление Украины в ЕС, однако тогдашняя власть во главе с пророссийским Януковичем имела другие намерения.

Майдан начался в ноябре 2013 года. Тогда Кабмин обнародовал распоряжение о приостановлении подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, фактически возвращаясь к приоритетному сотрудничеству с РФ в рамках Таможенного союза. Это произошло ровно через 9 лет после Оранжевой революции. В тот же вечер, 21 ноября, на Майдан вышли первые протестующие.

Протест был мирным. Украинцы надеялись, что активная позиция большинства граждан приведет к пересмотру решения и возобновлению курса на евроинтеграцию.

Но уже 29 ноября Янукович официально уведомил ЕС об окончательном отказе от подписания Соглашения об ассоциации. Более того, он заявил, что Европа должна "компенсировать Украине возможные потери от ухудшения отношений между Украиной и РФ".

Трагический Майдан февраля 2014-го

В ночь с 29 на 30 ноября протестующие оставались на Майдане. И произошло первое трагическое событие – около четырех утра "беркутовцы" жестоко избили активистов.

Подобного произвола власти украинцы стерпеть не могли. На следующее утро на марш в Киеве вышли до 1 млн человек.

Майдан объявили бессрочной акцией протеста. До 18 января 2014 года у него была так называемая "мирная" стадия: протесты разворачивались по всей Украине, при невыясненных обстоятельствах происходили исчезновения и убийства активистов, силовые структуры продолжали осуществлять репрессивные меры.

Печально известные "законы 16 января" очень ограничили свободу граждан и до невиданных масштабов расширили права силовиков. Майдан перешел в фазу "силового противостояния". На улице Михаила Грушевского в столице погибли первые активисты.

Самые жестокие столкновения между протестующими и беркутовцами происходили 18-20 февраля 2014 года. Силовики начали массово применять огнестрельное оружие против людей. В эти дни, по предварительным данным, погибли 83 активиста, впоследствии от тяжелых ранений из жизни ушло еще 20.

Всего Небесной Сотней называют 107 погибших участников Революции Достоинства и активистов Майдана.

Откуда произошло название "Небесная Сотня"

Майдан 2013-2014-го имел структурные единицы самообороны – сотни. 21-22 февраля состоялось прощание с погибшими активистами, тогда же впервые прозвучало название "Небесная сотня". Этими днями датируется и обнародование стихов Людмилы Максимлюк и Татьяны Домашенко, в которых павших героев называли "Небесной Сотней". Уже с 23 февраля это название звучало со всех сцен, газет и интернет-ресурсов.

Герои Небесной Сотни

99 погибших активистов получили звание Героев Украины. 17 февраля 2016 года это звание было присвоено также шестерым героям, среди них четверо – Юрий Дяковский, Юрий Поправка, Владимир Рыбак и Дмитрий Чернявский – погибли в Донецкой области в марте и апреле 2014 года.

Гражданин Беларуси Михаил Жизневский, грузины Зураб Хурция и Давид Кипиани были награждены орденом Героев Небесной Сотни.

Самому младшему, павшему на Майдане-2014, было всего 17 лет. Его звали Назарий Войтович. Старшему, Ивану Наконечному, исполнилось 82 года. Среди Героев Небесной сотни также три женщины: Антонина Дворянец, Ольга Бурая и Людмила Шеремет.

Павел Мазуренко – первый погибший из Героев Небесной Сотни. Он ушел из жизни 22 декабря 2013 года в результате тяжелых травм, которые ему нанесли неизвестные в форме спецназовцев. 22 января у стадиона "Динамо" примерно в 05:30 утра погиб Сергей Нигонян, армянин из Днепропетровской области. В тот день погиб и Михаил Жизневский, получивший смертельное ранение в грудь.

Последний из Небесной Сотни, Виктор Орленко, скончался 3 июня 2015 года. Смерть наступила от осложнений от огнестрельного ранения, полученного 18 февраля 2014 года при штурме Майдана.

Орден Героев Небесной Сотни

Орден Героев Небесной Сотни был основан решением Верховной рады 1 июля 2014 года. Орден представляет собой голубой крест с изображением небесного воина с доспехами, щитом и мечом в центре.

Этим орденом наградили украинца Тараса Бильчука, белоруса Михаила Жизневского, грузинов Давида Кипиани и Зураба Хурцию. Всех – посмертно.

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