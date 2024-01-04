Когда поминальные дни в 2024 году: все дать и как правильно чествовать умерших

Переход на новоюлианский календарь обусловил перенос церковных праздников на 13 дней. Сместились также даты традиционных поминальных дней и "родительских суббот".

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Поминальные традиции являются важными народными обрядами, которые существовали с давних времен. На какие даты приходятся поминальные дни в 2024 году и как чествовать память усопших – читайте в материале OBOZ.UA.

Поминальные даты

9 марта – Мясопустная родительская суббота, Вселенская родительская суббота.

30 марта – суббота второй недели (недели) Великого поста.

6 апреля – суббота третьей недели Великого поста.

13 апреля – суббота четвертой недели Великого поста.

9 мая – День поминовения воинов.

14 мая – Радоница (Проводы).

22 июня – Троицкая родительская суббота, Вселенская родительская суббота.

27 июля – родительская суббота перед Успенским постом.

28 сентября – Покровская родительская суббота (перед праздником Покрова 1 октября).

19 октября – Дмитровская родительская суббота.

26 октября – Кузьмина поминальная суббота.

2 ноября – Михайловская родительская суббота (перед Собором Архистратига Михаила, приходящаяся на 8 ноября).

9 ноября – родительская суббота перед началом Рождественского поста.

Традиции поминальных дней

В поминальные дни принято ходить в церковь и заказывать молебен за усопших. После службы традиционно посещают могилы.

По поверьям, в эти дни мертвых нельзя называть покойниками или усопшими, ведь они имеют сильную связь с живыми. Нужно в воспоминаниях и молитвах обращаться к ним по имени и благодарить за все добрые дела, сделанные при жизни.

Важно также убрать на могилах: помыть кресты или памятники, очистить от сухих листьев и трав, покрасить изгороди, поставить цветы и зажечь свечи.

Народные запреты

Не стоит в поминальные дни проводить обеды с алкоголем прямо на кладбище.

Также не следует говорить о покойных неприятные слова или вспоминать их недобрые поступки.

Установку памятника или креста на могиле лучше отложить на другой день.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие религиозные праздники по новому календарю украинцы будут отмечать в январе 2024 года.

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