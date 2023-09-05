Когда нужно собирать виноград: секреты, о которых знают не все

Своевременная сборка урожая обеспечит насыщенный вкус и полезные свойства плодов. Потому что даже небольшое отклонение от сроков может причинить вред винограду.

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В Украине хозяева могут начинать собирать урожай уже в середине сентября, но все зависит от сорта культуры. OBOZREVATEL собрал советы, которые помогут определить срок сбора плодов.

Большинство людей начинают сбор урожая именно с белых сортов винограда, из которых часто делают вино. Столовый виноград может быть на ветках даже до заморозков, но после его срыва, его необходимо сразу съесть, потому что он не будет долго храниться.

Узнать, достиг ли виноград, можно по следующим признакам:

Плодоножка гроздей становится жесткой и грубой;

Спелые ягоды обладают сильным и приятным запахом;

Белый виноград можно собирать тогда, когда его шкурка становится тонкой и прозрачной;

Синий виноград имеет более насыщенную мякоть, поэтому кожица у спелых ягод должна быть темной;

Семена светло-коричневые и легко отделяются от мякоти;

Ягоды легко оторвать от гроздьев.

Начинать убирать урожай необходимо днем, когда ягоды обсохнут от росы. Во время дождя и три дня после того, рвать виноград не стоит, потому что мокрые плоды быстро портятся.

Чтобы собрать качественный урожай, нужно аккуратно и правильно срезать плоды. Лучше собирать виноград в плоскую тару, чтобы не повредить его.

Также обращайте внимание на гроздья, где есть гнилые ягоды, потому что они могут влиять не только на качество продукции, но и вызвать различные заболевания.

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