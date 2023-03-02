Когда нужно сеять капусту на рассаду: советы для гигантского урожая

Урожай капусты зависит от многих факторов – срока высадки рассады, правильного ухода за сеянцами, благоприятной фазы Луны. Уже в марте огородники начинают сеять рассаду, специалисты вывели даже универсальную формулу даты.

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Для рассады следует выбрать рыхлый субстрат с обязательным содержанием торфа. Как подготовить семена к посадке и нужно ли делать пикирование, читайте в материале OBOZREVATEL.

Формула посадки

Есть простая формула: А+В+С=D.

В этой формуле:

А – количество дней от посева до первого появления всходов

В – период от лестницы до пикирования

С – дни до высадки рассады на грядке или в теплице

D – общий период от посева семян до высадки саженцев.

Какие дни благоприятны для посева капусты

Март

Согласно посевному лунному календарю, капусту следует сеять 2, 3, 9-13, 16, 17, 24-26 марта. При чем 9-10 марта сеют ранние сорта, с 9 марта – средние и поздние. Если сеете брокколи или цветную капусту, благоприятные даты – 9-11, 16, 17, 24-26 марта.

Апрель

7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27 апреля – самые благоприятные дни для огородных работ. Брокколи и цветную капусту можно сеять 7, 12-14, 21, 22 марта, ранние сорта капусты – 7 и 21-22 апреля, средние и поздние – 7 апреля.

Май

Фазы Луны будут способствовать росту и развитию капусты 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31 мая. Высаживать раннюю капусту можно 3, 4, 30, 31 мая, среднюю и позднюю – 3, 4, 21, 22, 30, 31 мая, брокколи и цветную – 3, 4, 10, 11, 30, 31 мая.

Как подготовить семена

Мелкие семена, до 1,5 мм, выбирать для посадки не следует. Сверните марлю в тройной пласт, положите в нее семена, завяжите в мешочек и поместите на 15-20 минут в термос с теплой водой. Температура воды должна составлять от +45 до +50 °С. Устройте семенами контрастный душ, сразу после термоса опустив его в холодную воду.

Выдержите семена на влажной марле на блюдце минимум сутки, а затем – в холодильнике при температуре +1+2 °С.

Просушенные семена готовы к посадке. Магазинные семена можно сеять сразу, без подготовки.

Пикирование

Для капусты пикирование не обязательно. Если вы не хотите этим заниматься – сейте семена сразу в отдельные емкости. Огородники часто сеют капусту в один большой сосуд, а подросшие сеянцы потом рассаживают по горшкам.

Что такое торфяные таблетки

Эксперты советуют выращивать семена в торфяных таблетках. Они должны иметь минимум 4 см в диаметре.

Залейте таблетки водой и подождите, пока они увеличатся в размере. Затем слейте лишнюю воду и положите по 2 семечка в каждую таблетку. Засыпьте ямки торфом, поставьте рассаду в теплое место до появления всходов.

Рассада в теплице

Рядки выкопайте на расстоянии 15-20 см и щедро полейте почву водой. После этого можно рассыпать семена в бороздки. На 1 кв.см следует сажать не больше трех семян. Засыпьте семена грунтом толщиной 1-2 см.

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