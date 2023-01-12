Когда нельзя занимать деньги, чтобы не обеднеть и не попасть впросак

С заимствованием денег в народе издавна связывали много суеверий и предрассудков. Считали, что лучше не давать деньги после заката.

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Смотрели также на небесные тела. Период растущей Луны – не лучшее время, чтобы давать финансы взаймы. В чем суть суеверия и когда нельзя занимать деньги разбирался в OBOZREVATEL.

Когда не стоит давать деньги в долг

По давним обычаям, вечером не давали денег взаймы. Согласно наблюдениям, это могло навлечь нищету и высокую вероятность того, что средства не вернут.

Растущая Луна отрицательно скажется на финансовом благополучии, если в это время одолжить кому-то деньги.

По другой версии нельзя отдавать деньги в воскресенье – этот день издавна посвящали отдыху или походу в церковь, а финансовые дела откладывали до понедельника.

Через купюры может передаваться негатив, поэтому лучше отдавать деньги с положительным и хорошим настроением.

Существуют поверья и по пятнице 13-го. Суеверные люди уверены, что в этот день категорически нельзя занимать деньги.

И, конечно, откажитесь дать средства в долг, если у вас они последние. Эзотерики утверждают, что так финансы не принесут пользы. Этим также можно навлечь неприятности.

Если вы все-таки решили дать позаимствовать кому-то свои средства, сложите их пополам. В народе говорят, что не следует давать деньги в развернутом виде, чтобы не навлечь беду и трудности.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя выбрасывать старый кошелек.

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