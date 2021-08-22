Ко Дню Независимости 30 семей защитников Украины получили новые квартиры. Фото

Семьи 30-ти украинских военных, принимавших участие в защите на Донбассе суверенитета и целостности государства с 2014 года, переедут в новые квартиры. Ветераны торжественно получили от них ключи в рамках IV Международного волонтерского и ветеранского форума "Там где мы - там Украина", приуроченному к 30-й годовщине Независимости нашей страны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины. Кроме того, шесть семей украинских защитников также получили от государства денежные сертификаты.

По словам главы ведомства Алексея Чернышова, инициативу по награждению ветеранов новым жильем проявил сам украинский гарант Владимир Зеленский. При этом подаренные квартиры – наименьшее, чем может власть проявить благодарность отважным гражданам.

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"На протяжении веков нам за независимость приходилось бороться. И даже прямо сейчас ... Когда семь лет назад нашу страну атаковал враг, — защищать покой Украины, суверенитет, права и демократические свободы – стали герои-защитники. Для меня - большая честь стоять здесь рядом вместе с вами", – заключил министр во время церемонии награждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, фонд помощи ветеранам российско-украинской войны расширит свои функции. В частности, речь идет о финансировании программ по лечению и реабилитации военных.