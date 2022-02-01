Не знаю как вы, а я вот обожаю читать книги главными героями которых есть писатели или писательницы. Хотя меня порой сильно тошнит от всего литературного и читать об очередных похождениях успешного или не очень автора – это довольно весело. Возможно, таким образом я стараюсь разрадовать себя и отвлечься от будничных проблем. Как бы то ни было я рекомендую взглянуть на книги в которых главные герои мастера пера. Все эти романы в разных жанрах и рассказывают о совершенно разных вещах, но их объединяет жажда писать и быть прочитанными.

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"Спитай у пилу" Джон Фанте вважається класикою американської літератури. Я не можу сказати, що пригоди молодого письменника, який поневіряється у Лос-Анджелесі під час Великої депресії мене вразили і глибоко зачепили. Ця книжка досить специфічно написана, що може багатьох читачів відлякати, але вона точно варта уваги хоча б через образи та алюзії. Парубок час від часу буде відчувати свою бездарність, а особливо коли закохається у Каміллу, яка для нього стає і коханням і музою водночас. Письменник-початківець весь час буде балансувати між розбитим серцем та мріями, між прагненням любити та відкусити шматень слави, між безнадійністю та намагання стати щасливим.

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"Паризькі години" Алекс Джордж. Від Америки до Британії. Цей роман не зовсім про письменників чи літератури. Цей роман про трагедію та таємницю яку допомагає вирішити Ернест Гемінгвей, Пруст та Гертруда Стайн. 1927 рік, Париж, віддана служниця, лялькар, талановитий художник й популярний журналіст. Їхні долі такі різні і водночас подібні. У кожного з них є власні маленькі драми та мрії про які вони бояться зізнатись навіть самим собі. Їхні життя сплетуться з долями видатних культурних діячів, які допоможуть розплутати загадковий клубок міжусобиць та драм.

"Правда про справу Гаррі Квеберта" Жоель Діккер. Маркус Гольдман відчув славу та успіх не з чуток, адже його дебютний роман прогримів на весь світ. Здавалось, що вся слава землі лежить біля його ніг та халепа у тому, що другий роман на які чекають його кумири так і не пишеться, а ще вчорашні обожнювачі його творчості вже сьогодні готові обрати собі нового літературного ідола. За допомогою він звертається до свого друга актора Гаррі Квеберта, який із залюбки допомагає своєму приятелі порадами та побороти страх порожнього листа. Але на додачу Маркус отримує кримінальну справу. Його друга звинувачують у вбивстві 33-річної давнини. Щоб допомогти йому й водночас набратись матеріалу для нової книжки Маркус береться за розслідування. Та чим довше воно триває – тим заплутаніше стає.

"Таємне життя письменників" Гійом Мюссо. Черговий літературний мрійник втомився від відмов видавців публікувати його роман. Він прагне визнання та можливості ділитись своєю творчістю. Саме тому він вирішує зустрітись зі своїм кумиром для того, щоб той написав рецензію на його рукопис, або хоча б дав пораду. Та халепа у тому, що цей видатний письменник давно покинув літературні терени і поселився на острові на якому живе не так то вже багато людей. Ставши справжнім відлюдником, він закрився у собі та не бажає нікого бачити. Чому так трапилось ніхто не знає до тих пір поки письменник-початківець не почне ворушити минуле.

"Паризька дружина" Пола Мак-Лейн. Це автобіографічний роман, який висвітлює життя Гемінгвея через призму бачення його першої дружини Гедлі Річардсон. Вони зустрілись в Чикаго, але вирішили жити у Парижі де Ернест міг реалізувати свій творчий потенціал. Вони будуть гуляти вуличками Парижу, пиячити та веселитись до нестями, страждати та розбивати один одному серце. Саме в цей період Гемінгвей пише свій один із культових романі "Фієста. І сонце сходить", який присвячує своїй дружині та своєму синові.

Світ книг фантастичний та дивовижний, але не забувайте, що реальний світ за вікном там де ходять ще живі письменники, які з радістю поспілкуються з вами і обговорять свою творчість.