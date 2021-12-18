Климат меняется: синоптики рассказали, ждать ли украинцам сильных морозов и снега зимой

Рассчитывать на сильные и продолжительные заморозки украинцам не стоит. Нынешняя зима будет теплее обычного, а ее средняя температура – выше на несколько градусов тех зим, которые приходили в Украину ранее.

Как рассказала в эфире телеканала "ГИТ" заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух, прогнозы о том, что в Украину идут сильные морозы – не имеют под собой никакого научного обоснования. По ее словам, климат на Земле постепенно теплеет и это не может не отражаться на средних годовых температурах.

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Она подчеркнула, что наиболее ощутимы изменения климата стали в январе-феврале. В прежние времена эти месяцы были достаточно холодными, однако теперь "ожидать от них затяжных морозов не стоит".

Поддержал коллегу и синоптик Игорь Кибальчич. По его словам зима 2021-22 будет несколько теплее обычного.

"Она будет более мягкой для всей Европы, с нормальным уровнем осадков. Единственное место, где снега будет несколько большем нормы – север европейского континента", – отметил специалист.

Он же подчеркнул, что согласно Европейскому центру среднесрочных прогнозов (ECMWF) с декабря 2021 г. по февраль 2022 г. на большей части Европы ожидается положительная аномалия температуры воздуха, особенно в ее восточной части.

По его словам, в пользу мягкой зимы на территории нашей страны говорят и прогностические значения приземного поля давления в Северном полушарии на ближайшие три месяца.

"Это означает, что в Украине будут частые оттепели и чередование осадков в виде снега и дождя", – объяснил он.

В то же время синоптик не исключил, что периодически температура будет резко падать.

специалист добавил, что количество осадков будет при этом в пределах нормы, а на Левобережье Украины – их дефицит.

"Снежный покров ожидается неустойчивым и будет распределяться пятнисто по территории страны", – поделился Кибальчич.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Пострыгань поделился своим прогнозом на зиму.