Кива заявил, что готовит иск против Байдена в международные суды из-за новостей о 'вторжении' РФ

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Илья Кива предупредил президента США Джо Байдена о том, что готовит против него исковые заявления в международные суды. Американский лидер якобы нанес украинскому парламентарию глубокую психологическую травму, предупреждая о вероятном вторжении российских войск в Украину.

Об этом сам опальный нардеп, который к слову, сейчас находится в Аликанте (Испания) и намерен там переждать все военные опасности, написал у себя в Telegram. К тем же действиям Кива призвал и Кабинет министров Украины.

"Рекомендую правительству также обратиться в международные судебные инстанции о компенсации убытков в связи с американскими фейками, которые нанесли экономики Украины непоправимый урон", – подчеркнул нардеп.

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Кива обратил внимание, что информация, регулярно поступавшая с Запада, навсегда разуверила его в тамошней демократии и честности. Он обвинил в своем тотальном разочаровании самого Байдена, который неоднократно выступал с "паническими и провокационными речами о нападении Путина и войны с Россией".

"Байден убил мою веру в американскую демократию и независимость и правдивость международных СМИ", – заключил скандальный украинский политик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что самому Киве "провокационные" речи о риске вторжения российских войск не могли нанести морального ущерба, поскольку он это вторжение рассматривает как "освобождение" Украины.