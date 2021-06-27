Кива сделал поступок, за который ему 'светит до 10 лет тюрьмы'. Видео

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива записал ролик с поздравлением ко Дню молодежи. При этом он вновь надел шапку-ушанку с изображением коммунистической символики.

Видеообращение опальный нардеп опубликовал на своем Telegram-канале. Обращаясь к молодым людям, Кива заметил, что молодость – это состояние души и что ветераны вообще не стареют (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Помните: не стареют душой ветераны. Всегда оставайтесь верными своим принципам и вас невозможно будет запугать или сломить. Мы обязательно победим", – указал политик.

Видео дня

Отметим, Кива пожаловался российским пропагандистам, что в Украине ему грозит уголовная ответственность за систематическое появление на публике в папахе советского образца.

"Статья, по которой меня хотят привлечь, начинается от пяти до 10 лет лишения... (свободы – ред.). Статья, которую ко мне применили, звучит как распространение коммунистической и нацистской символики на территории Украины", – сказал нардеп ведущим прокремлевского канала "Россия-1".

Тем не менее он продолжает нарочито нарушать Закон, запрещающий пропаганду коммунистического прошлого, а шапку-ушанку бережно хранит и лелеет как память от предков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Илья Кива записал видео, на котором он был в шапке-ушанке с советской символикой. Также он раскритиковал декоммунизацию в Украине и обматерил тех, кто с ним не согласен. А зимой 2020 года в этой же шапке требовал его арестовать.