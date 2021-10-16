Кива 'отпраздновал' годовщину смерти Бандеры со стрельбой и салютом. Видео

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива в очередной раз отличился эпатажностью и скандалом. На этот раз опальный политик решил "выпендриться", отметив 62-ю годовщину гибели лидера национального повстанческого движения Степана Бандеры салютом и стрельбой.

Обращение по этому поводу Кива опубликовал у себя в Facebook 15 октября. Облачившись во все черное, он встал в эффектном ракурсе перед камерой на фоне ивовой листвы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я, лидер антифашистского движения в Украине, внук героя Советского Союза, не мог оставить незамеченным событие, которое поставило точку 62 года назад. 15 октября 1959 года в Мюнхене был ликвидирован пособник нацистов Степан Бандера", – патетично заявил Кива.

Видео дня

Он также добавил, что такая же судьба ожидает и сегодня всех, кто, по его мнению, прислуживает идеям фашизма. Для пущей убедительности Кива сделал несколько выстрелов из автоматического оружия, а в это время сзади него был запущен торжественный салют.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, прославившийся скандальными выступлениями Илья Кива, пожалуй, достиг предела собственной эпатажности, когда публично поздравил с Днем рождения лидера Российской Федерации Владимира Путина. Несмотря на то, что именно Путин оккупировал украинский Крым и развязал кровопролитную войну на Донбассе, депутат Верховной Рады выразил свое восхищение главой Кремля и назвал его настоящим мужчиной.