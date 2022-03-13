"Ким не примет НАТО в тероборону": в сети постят мемы в день рождения главы Николаевской ОГА. Фото

Марина Лисничук
Жизнь
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'Ким не примет НАТО в тероборону': в сети постят мемы в день рождения главы Николаевской ОГА. Фото
nosound
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В воскресенье, 13 марта, отмечает день рождение глава Николаевской областной, а ныне – военно-гражданской администрации Виталий Ким. Чиновнику, который за время войны стал народным любимцем и примером ответственного должностного лица, сегодня исполнился 41 год.

По случаю его личного праздника пользователи сети выпустили серию новых мемов. В них они потроллили НАТО, отметив, что Ким не возьмет представителей Альянса в николаевскую тероборону (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Украинцы почеркнули, за последние две недели глава Николаевской ОГА стал не только супергероем соцсетей, но и настоящим сердцеедом. А все благодаря своему боевому настрою и оптимизму.

Видео дня
Виталий Ким стал героем мемов

"Тот самый Ким, который записывает сам себя на камеру мобильного, каждый эфир начинает с "Ми з України!". Он русскоязычный и наполовину кореец, но всем сердцем и душой любит Украину и родной Николаев! Желаем имениннику легко крошить оккупантов на винегрет, мирного неба и процветания!" – говорится в посте Telegram-канала "Киев оперативный".

Виталий Ким вновь стал героем мемов

Там показали несколько мемов с николаевским чиновником, в том числе упомянув диктатора КНДР Ким Чен Ына, который ранее был единственным "известным Кимом".

Ким Чен Ына потролили на фоне главы Николаевской ОГА Виталия Кима

Также пользователи пошутили на тему членства Украины в Североатлантическом альянсе, которое, будь оно одобрено, могло бы защитить страну от российского вторжения.

НАТО потроллили на фоне николаевской теробороны, которую возглавляет Виталий Ким

"После войны Виталий Ким вряд ли примет НАТО в николаевскую тероборону", "Кроме гадания на картах таро, астрологических и нумерологических прогнозов о том, что все это закончится 13 марта, хочу также отметить, что в этот день празднует свой день рождения Виталий Ким. На месте русни я бы лучше сдалась и сделала ему такой подарок", – отмечают в сети.

Комментарии в сети

В традиционном утреннем обращении 13 марта Виталий Ким не говорил о своем дне рождения. При этом он как всегда оптимистично рассказал о последних событиях в Николаеве – попытках оккупантов прорваться и новых разрушительных авиаударах.

Виталий Ким на видео от 13 марта

"Но что хочется сказать – 18-й день войны, полет нормальный, настроение у всех прекрасное. По всем сетям, перехватам разговоров в РФ, Беларуси – орки не только нас боятся, но и уважают, за то, что у нас такой дух, что мы легко переносим эти негаразды. Боятся и уважают – это основной показатель того, что победа будет за нами… Хочется, чтобы все наши желания сбывались. Мы все равно будем двигаться вперед, отстаивать свою родную землю. Разом до перемоги!" – подбодрил глава ОГА Николаевщины.

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