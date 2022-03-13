'Ким не примет НАТО в тероборону': в сети постят мемы в день рождения главы Николаевской ОГА. Фото

В воскресенье, 13 марта, отмечает день рождение глава Николаевской областной, а ныне – военно-гражданской администрации Виталий Ким. Чиновнику, который за время войны стал народным любимцем и примером ответственного должностного лица, сегодня исполнился 41 год.

По случаю его личного праздника пользователи сети выпустили серию новых мемов. В них они потроллили НАТО, отметив, что Ким не возьмет представителей Альянса в николаевскую тероборону (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Украинцы почеркнули, за последние две недели глава Николаевской ОГА стал не только супергероем соцсетей, но и настоящим сердцеедом. А все благодаря своему боевому настрою и оптимизму.

Видео дня

"Тот самый Ким, который записывает сам себя на камеру мобильного, каждый эфир начинает с "Ми з України!". Он русскоязычный и наполовину кореец, но всем сердцем и душой любит Украину и родной Николаев! Желаем имениннику легко крошить оккупантов на винегрет, мирного неба и процветания!" – говорится в посте Telegram-канала "Киев оперативный".

Там показали несколько мемов с николаевским чиновником, в том числе упомянув диктатора КНДР Ким Чен Ына, который ранее был единственным "известным Кимом".

Также пользователи пошутили на тему членства Украины в Североатлантическом альянсе, которое, будь оно одобрено, могло бы защитить страну от российского вторжения.

"После войны Виталий Ким вряд ли примет НАТО в николаевскую тероборону", "Кроме гадания на картах таро, астрологических и нумерологических прогнозов о том, что все это закончится 13 марта, хочу также отметить, что в этот день празднует свой день рождения Виталий Ким. На месте русни я бы лучше сдалась и сделала ему такой подарок", – отмечают в сети.

В традиционном утреннем обращении 13 марта Виталий Ким не говорил о своем дне рождения. При этом он как всегда оптимистично рассказал о последних событиях в Николаеве – попытках оккупантов прорваться и новых разрушительных авиаударах.

"Но что хочется сказать – 18-й день войны, полет нормальный, настроение у всех прекрасное. По всем сетям, перехватам разговоров в РФ, Беларуси – орки не только нас боятся, но и уважают, за то, что у нас такой дух, что мы легко переносим эти негаразды. Боятся и уважают – это основной показатель того, что победа будет за нами… Хочется, чтобы все наши желания сбывались. Мы все равно будем двигаться вперед, отстаивать свою родную землю. Разом до перемоги!" – подбодрил глава ОГА Николаевщины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в сети распространились мемы и фотожабы с Виталием Кимом. Поводом стало фото чиновника в своем кабинете, на котором внимание пользователей привлекли его яркие носки.

Также мы публиковали снимки того, как выглядят жены Кима, Арестовича и других чиновников и политиков, ставших народными любимцами за время войны.

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