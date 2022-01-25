Киев ждет сухая весна и холодное лето: опубликован прогноз на полгода

Рассчитывать на жаркие весну и лето жителям украинской столицы в 2022 году не стоит. Температуры в этом сезоне в Киеве будут не столь высокими, однако ливней также не ожидается.

Как сообщает портал Wisemeteo, прогнозируемая весна 2022 года в Киеве будет в основном прохладной и солнечной. По сравнению с весной 2021 года она будет менее сухой.

И хотя дожди весной прогнозируются, в среднем за сезон сильных осадков, по оценке специалистов, не ожидается.

"При этом средняя температура этой весной в Киеве ожидается на уровне 8°С", – отмечено в сообщении.

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По прогнозам синоптиков, весной 2022 года количество дней с температурой выше 10°С в Киеве составит 37 дней, менее 8°С – 43 дня.

При этом световой день в среднем увеличится до 13 часов. А самый длинный день наступит 31 мая 2022 года и продлится 16 часов 5 минут. Самый короткий будет 1 марта 2022 года, его продолжительность составит 10 часов 54 минуты.

Летний сезон 2022 года в Киеве ожидается холодным и сухим

"Прогноз обещает спокойные климатические условия, низкий температурный фон и практически полное отсутствие осадков", – предупредили специалисты.

Они отметили, что со второй половины сезона в регионе потеплеет. Средняя температура сезона составит 21°С, что ниже температуры прошлого сезона. Максимальные температуры по месяцам составят: июнь – 26°С, июль – 31°С, август – 30°С, минимальные температуры соответственно: 8°С, 13°С, 9°С. Количество дней с осадками в сезоне – не менее 7 дней.

Осенний сезон 2022 года в Киеве также ожидается холодным и сухим

Прогноз обещает спокойные климатические условия, низкий температурный фон и практически полное отсутствие осадков. Со второй половины сезона в регионе похолодает. Средняя температура сезона составит 9°С, что ниже температуры прошлого сезона. Максимальные температуры по месяцам составят: сентябрь – 26°С, октябрь – 15°С, ноябрь – 12°С, минимальные температуры соответственно: 3°С, 2°С, -1°С. Количество дней с осадками в сезоне – не менее 2 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно одному из прогнозов, погода летом-2022 в Украине будет довольно жаркой. Загорать можно будет уже с июня.