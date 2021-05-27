"Киборг" напомнил украинцам о символическом сообщении со страницы ДАП

В сети опубликовали скрин знакового поста со страницы Международного аэропорта "Донецк" имени Сергея Прокофьева. В нем говорится о "временном закрытии" с 26 мая 2014 года, которое из-за войны продолжается уже семь лет.

Символический пост опубликовал на своей странице в Facebook ветеран российско-украинской войны, киборг ГДАП Кирилл Недря. Герой отметил, что за упомянутым твитом кроется много боли и потерь дома, родных, семей, здоровья, любви и других важных вещей.

"Внимание! С 7 часов аэропорт "Донецк" временно приостанавливает обслуживание рейсов. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно", – говорилось в сообщении аэропорта.

Недря заметил, что автор этого короткого объявления вероятно даже не догадывался о том, что с него начинается цепь событий, которая войдет в историю, а много для кого – в вечность.

"Впоследствии напишут и расскажут кучу легенд и баек о том, как кто-то был два месяца вместо двух недель, потому что в справке об участии в АТО строевая провтикает и просто укажет, что все два месяца АТО были проведены в одном месте – ДАП... Кто-то намечтает себе участие в штурме ДАП 26 мая, вместе со спецами, хотя будет служить в подразделении, которое совершенно никогда даже не было рядом с ним... Будут такие, кто припишет себе взятие в плен артиллеристов, принятых пацанами на позиции "Енот"... А со временем и просто где-то 15-20 километровую зону вокруг ДАП многие будут называть "оборонял ДАП", – написал ветеран.

"Многое еще будет... Но это все в дальнейшем... Далеко за этим утренним твитом диспетчеров и первым выстрелом снайпера с позывным "Сандора", с которых началась цепь легенд", – добавил он.

По мнению Недри, глубокий смысл твита диспетчера ДАП состоит в том, что в 15 словах текста уместились целые жизни и судьбы.

"Зная лично большинство причастных ко всему после твита – салютую! В этот день! Когда прекратив принимать рейсы, аэропорт "Донецк" так и не прекратил продавать билеты в Небеса", – завершил защитник трогательный пост о побратимах, отдавших жизнь в боях за эту позицию.

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