Кем были ваши предки? Фамилии помогут раскрыть эту тайну

Фамилия часто является ключом к разгадке происхождения человека. Ведь часто в нем зашифрована определенная информация о предке, ставшем зачинателем рода.

В частности, в Украине достаточно распространенными остаются казацкие и дворянские фамилии. OBOZ.UA рассказывает, откуда они взялись и что могут означать.

Родовые имена разные слои украинцев начали получать не одновременно. Так благородные роды стали именоваться фамилиями в XIV–XV вв. Именно в это время начало формироваться понятие частной собственности, которую можно было покупать и продавать, передавать по наследству, разделять, дарить, а это требовало соответствующих документов, в которых собственник определялся достаточно точно.

Между тем у простых людей в ходу были прозвища. Люди вдобавок к имени давали соседям какую-то выразительную характеристику – либо на основе имени предка, либо по признаку профессии, либо по какой-то выразительной личной черте. После 1632 г. эти прозвища стали фиксировать документально – того требовал приказ киевского митрополита Петра Могилы, который поручил повсеместно вести метрики, куда бы записывали все факты рождения, женитьбы и смерти.

Конечно, свой большой вклад в разнообразие украинских фамилий внесли и казаки. Так до сих пор бытуют фамилии на основе казачьих воинских званий и специальностей:

Джура, Джуренко – оруженосец, ученик старшины;

Компаниец, Компаниченко – вольнонаемный конник;

Писарь, Писаренко, Писарчук, Писарук – канцелярист, документовод;

Атаман, Атаманчук, Атаманенко – от названия выборной должности военного высокопоставленного чиновника;

Куренный – начальник организационной единицы на несколько сотен казаков;

Сердюк, Сердюченко, Сердюков – наемный пехотинец, гетманский гвардеец;

Гетман, Гетьманчук, Гетьманенко – потомок высшего военного начальника;

Гармаш – артиллерист, казак, обслуживавший пушки и стрелявший из них;

Сурмач – казак, который подавал звуковые сигналы с помощью музыкального инструмента под названием сурма;

Хорунжий – знаменосец;

Чотар – примерно то же, что и современный взводный.

Кроме того, давали казаки фамилии и по работам, которые человек выполнял на Сечи и в военных лагерях: Крамар, Наливайко, Дегтяр, Стороженко, Гардовый, Сагайдачный. А такие фамилии, как Соломаха, Тетеря или Кулиш, были образованы от названий казацких каш. Правда, уже невозможно сказать, варил первый носитель имени эти блюда или просто очень любил.

Также часто казакам давали фамилию по месту происхождения или службы. Подоляк, Гуцул, Волынец, Полтавский, Галицкий, Миргородский, Прилуцкий, Чигиринский, Лебединский и т.п. – это примеры таких фамилий.

А особую группу составляют юмористические фамилии, основанные на нескольких словах. Исследователи до сих пор не могут разгадать секрет их возникновения, но такая фамилия однозначно указывает на происхождение человека из рода казаков. Вот несколько примеров: Убийвовк, Неежборщ, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибида, Перебийнис, Нетудыхата и т.д.

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