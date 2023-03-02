Кажутся вымышленными: 7 самых удивительных животных на Земле. Фото

Удивительных животных можно встретить не только в мультфильмах и играх. Некоторые существа, кажущиеся игрушечными и даже инопланетными, живут рядом с нами. А некоторых можно даже завести себе как домашнего любимца.

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OBOZREVATEL рассказывает о семи созданиях, которые кажутся нереальными. Но на самом деле существуют на Земле.

Голубой дракон

Брюхоногий моллюск Glaucus atlanticus поражает своим ярко-синим цветом и сходством с фантастической птицей, хотя живет в воде – в тропических морях и океанах. Заметная окраска предупреждает: голубой дракон – опасный хищник и может ужалить достаточно сильным ядом.

Толстый лори

Этот пушистый малыш с гигантскими глазами является ночным приматом, обитающим в Индокитае и Индонезии. Это родственник знаменитого мадагаскарского кошачьего лемура, только медленный в движениях и из-за этого очень трогательный. Благодаря своей флегматичности толстый лори – один из немногих лемуров, которых можно содержать в неволе. Но их слюна может быть ядовита, поэтому уход за толстыми лори не так прост, как кажется.

Рыба-капля

Необычным это существо делает его морда, напоминающая человеческое лицо с большими недовольно сжатыми губами и длинным носом. Правда, такой вид она приобретает, когда ее достают из воды. В привычной среде она имеет более типичную для рыбы внешность. Встретить эту диковину можно в самых глубоких водах Тасмании, Новой Зеландии и Австралии. Самки рыбы-капли способны садиться на кладку яиц так, как делают птицы.

Аксолотль

Вы когда-нибудь хотели никогда не взрослеть и навсегда оставаться ребенком? Личинка земноводного животного амбистомы научилась это делать. И за это получила отдельное название – аксолотль. Животное обладает феноменальными способностями к регенерации и может отрастить утраченную конечность или даже часть мозга. Аксолотля можно завести, как домашнего питомца, но для этого лучше иметь опыт в содержании хотя бы аквариумных рыбок.

Японский краб-паук

Это ракообразное выглядит устрашающе и фантастически из-за своих длиннющих ног. Его часто сравнивают с инопланетянами из фильмов ужасов, способных одним шагом перемахнуть через небоскреб. На самом деле, тело краба-паука несколько компактнее, оно может достигать 45 см в длину, а размах первой, самой длинной пары ног – почти 4 метров. Прожить это удивительное создание может до 100 лет. Его можно поселить в домашнем аквариуме. Но дом нужно при этом иметь соответствующего размера.

Окапи

Этот далекий родственник жирафа похож на плод греха этого величественного животного с зеброй. Встретить удивительное существо можно в Демократической Республике Конго. Своим длинным языком окапи может очищать собственные веки и уши и даже отгонять насекомых со своей шеи.

Рыба паку

Представитель семейства пираньевых шокирует тем, что имеет зубы, очень похожие на человеческие . В отличие от своих грозных, но более мелких родственников эти жители Амазонии питаются в основном орехами и семенами, поэтому не нуждаются в острых зубах. Паку можно держать как аквариумных рыб. Некоторые аквариумисты даже утверждают, что они способны привязываться к своему хозяину.

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