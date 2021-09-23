Карпаты продолжает засыпать снегом, ударил мороз до -5. Фото

В украинских Карпатах ударил мороз, а вершины гор засыпало снегом. Специалисты отмечают ухудшение видимости на высокогорье.

Как рассказали на Facebook странице Черногорского горного поисково-спасательного поста, гору Поп Иван Черногорский покрыл снег. При этом резко снизилась температура воздуха.

На горе сейчас достаточно холодно. Температура воздуха там упала до -5°С. Наблюдается северо-восточный ветер 5-6 м/с.

Видео дня

В комментариях к данному посту многие подписчики страницы отметили, что в этом году снегопад и похолодание в данной точке наступили рано. В то же время многие сообщили, что не будут отказываться от похода на гору.

О снеге на своей странице в Facebook сообщило также сообщество радио-локационной станции "Памир". Там отметили, что на горе Томнатик на хребте Томнатикул в четверг, 23 сентября выпал снег. И опубликовали фотографию заснеженной станции.

Гора Поп Иван Черногорский является третьей по высоте вершиной Черногорского хребта. На ее вершине в 30-х годах ХХ века действовала обсерватория "Белый Слон", к развалинам которой часто подымаются туристы. На вершине горы есть столб №16 старой польско-чехословацкой границы. высота горы Поп Иван – 2020.5 м.

Гора Томнатик расположена в границах Путильского района Черновицкой области. Высота поросшей лесом горы – 1565,3 метров. На вершине горы расположена заброшенная база советской ПВО – "Памир", ставшая в настоящее время туристической достопримечательностью

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик предупредил о необычно раннем похолодании в Украине. Специалисть заявил, что первый снег в Украине может выпасть уже в октябре, предположительно – в его второй половине.