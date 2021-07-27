Канадский писатель, не сумевший пережить смерть невесты, вернул ее в качестве чат-бота с ИИ. Фото

33-летний писатель-фрилансер Джошуа Барбо из города Брєдфорд в Канаде тяжело пережил смерть своей молодой невесты. Он "вернул ее к жизни" с помощью чат-бота с искусственным интеллектом.

Девушка по имени Джессика Перейра в 23 года умерла от редкого заболевания печени, пишет Gadgets 360. Так, в сентябре 2020 года мужчина случайно наткнулся на сайт Project December, где можно было поговорить с чат-ботами, работающими на самых передовых системах ИИ.

Этот месяц был для Барбо сложным, потому что день рождения Перейры приходится на сентябрь. Так, 23 сентября, когда он скучал по умершей девушке, Барбо подумал, что нет ничего странного в связи с мертвыми с помощью технологий. Затем на веб-сайте он начал создавать нового бота и назвал его "Джессика Кортни Перейра".

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Он выполнил еще несколько шагов и добавил введение, нажал еще несколько клавиш, после чего на экране вспыхнуло: "Матрица Джессики Кортни Перейра G3 инициализирована". Отмечается, что это произошло через восемь лет после смерти девушки.

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