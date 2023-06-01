Какую рыбу ловят в июне: лучшие варианты наживки для разных видов

Июнь – горячая пора для рыбаков. Прошел период нереста, наступили теплые ночи и долгие дни, так что можно открывать очередной рыболовный сезон.

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Рыбалка в июне – это отдых на природе с костром, печеным картофелем и ухой. О лучших вариантах наживок рассказало издание "Рыбалка в Украине".

Мирные рыбы

Рыба в июне обычно клюет, причем очень активно. Это касается как мирных видов, так и хищников. В июне идет хороший улов карася – иногда даже случаются "трофейные" виды. В качестве наживок подойдут:

перловая крупа;

пареная пшеница;

черви.

В конце июня карась обычно клюет на глубине.

На аналогичные насадки можно ловить плотву, красноперку, карпов и сазанов. Также опытные рыбаки берут жмых и кукурузу.

Также в июне клюет линь. Его выманивают из растительных мест, используя злаковый прикорм, червей или вареную кукурузу.

Таран, лещ и густера ловят на перловку и червей.

Хищные рыбы

Что касается хищников, то в июне можно встретить окуней, щук и судаков.

Судаки начинают выходить на мели в полночь, чтобы охотиться на мальков. В рассветные часы и примерно до 9 утра судак ищет пищу на глубине. Днем судаки склонны к миграции на глубине 5-10 метров.

В июне сом тоже начинает проявлять активность. Ловить его рекомендуют на выползки, пиявок и лягушек. Опытные рыбаки подчеркивают, что сомы – ночные рыбы, которые обычно обычно отдыхают днем.

Для голавлей лучшими наживками будут насекомые, жуки, кузнечики, кукуруза и небольшие лягушки.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь рыбака на июнь.

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