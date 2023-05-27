Какую посуду нельзя ставить в микроволновку: распространенные ошибки

Наверное, едва ли не единственное неудобство в использовании микроволновой печи заключается в том, что для нее нужно выбирать специальную посуду. О том, что она не может быть сделана из металла, знают все. Но на этом ограничения не заканчиваются.

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OBOZREVATEL собрал советы по этому поводу. Узнайте больше, какую посуду нельзя использовать в микроволновке.

Стекло

Обычное стекло не подходит для использования в микроволновке, ведь оно слишком тонкое и трескается под воздействием высокой температуры. Только особым образом закаленную посуду можно использовать в печи – она должна быть специально промаркирована. Главное – убедиться, что на ней нет металлизированного декора или ажурного узора. Также важно точно установить, что сосуд именно стеклянный, а не изготовлен из тяжелого, непригодного для действия микроволн пластика. Такая миска расплавится внутри камеры и испортит вам и блюдо, и прибор.

Керамика

Керамические изделия плохо переносят сильный нагрев и могут трескаться при использовании в микроволновке. Даже если такая миска выдержит минуту в камере, она сама очень сильно нагреется и достать ее будет очень непросто. К тому же керамическую посуду часто украшают металлическим декором, который будет искрить внутри печи.

Дерево

Хорошо просушенное дерево может выдержать раз или два в микроволновке без последствий. Но регулярное использование деревянной посуды таким образом противопоказано. Доска или миска начнет терять свою структуру и плотность, трескаться и разваливаться. К тому же на высоких мощностях печка может обуглить дерево.

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