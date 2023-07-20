Каков ваш психологический возраст: простой тест даст ответ

Специалисты говорят, что часто биологический возраст человека отличается от психологического. Есть ряд увлекательных тестов, которые помогут найти разницу. Несоответствие между показателями приводит к чрезмерной инфантильности в зрелом возрасте или наоборот – к слишком серьезному и пессимистическому взгляду на жизнь в юности.

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В сети набирает популярность тест, который поможет определить психологический возраст. Следует внимательно посмотреть на картинку и посчитать количество собак. Сколько собак вы заметили?

4 собаки

Лучшее светлое время – период юности. Ваш психологический возраст – 15-20 лет. Вы оптимистичны, позитивны и не ищете проблем на свою голову. Вы уверены, что на жизнь нужно смотреть попроще. Вероятно, вы творческая и креативная личность, обожаете вечеринки, яркие события и веселье. Вы легко находите общий язык с людьми и в целом чувствуете себя счастливыми. Кроме того, при каждом случае вы пытаетесь поехать в путешествие, ведь вам часто не хватает ярких впечатлений.

5 собак

Ваш психологический возраст – 25-30 лет. Жизнь уже не кажется вам такой простой и яркой, как в юности. Вы уже обременены взрослыми серьезными проблемами. Вы понимаете, что нужно брать на себя ответственность и не очень легкомысленно относитесь к проблемам. Стремясь наслаждаться каждым моментом, вы не усложняете ситуацию и считаете, что стакан все-таки наполовину полон.

6 собак

Вы достаточно зрелая и сформированная личность. Ваш психологический возраст – 30-40 лет. Вы больше не стремитесь к ярким моментам, рисковым поступкам и громким вечеринкам, хоть иногда не прочь и повеселиться. На этом этапе вы цените стабильность и надежность. Вы хотите иметь высокооплачиваемую работу и комфортные условия жизни. Спонтанные решения – это не о вас. Вы много времени тратите на размышления и оценку рисков. Вы имеете зрелый взгляд на жизнь и не подвержены конфликтам. У вас есть все шансы, чтобы добиться успеха.

7 собак

Хорошая новость: ваш психологический возраст составляет 10-15 лет. Плохая новость: вы смотрите на мир сквозь розовые очки. Вы умеете радоваться простым вещам, видите во всем позитив и верите в то, что все люди от природы добры и сочувственны. В вашем сердце живет наивный искренний ребенок. Однако вы не научились брать на себя ответственность и всегда ждете, что кто-нибудь подскажет вам, как действовать.

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