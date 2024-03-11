Какой водитель нарушит правила дорожного движения: запутанная задача по ПДД, которая по силам не каждому

Дорожное движение – это сложная система, в которой каждый участник должен четко понимать правила и нести ответственность за свои действия. Однако нередко на дороге возникают неоднозначные, на первый взгляд, ситуации, в которых даже опытные водители не всегда знают, как поступать.

Во время движения водители должны в первую очередь обращать внимание на дорожную разметку и дорожные знаки. Telegram-канал По Правилам поделился запутанной задачей, чтобы проверить, справитесь ли вы с ситуацией, когда два важнейших дорожных элемента противоречат друг другу.

Кто из водителей нарушит правила дорожного движения, если будет двигаться в запланированном направлении?

А. нарушает водитель красного автомобиля

нарушает водитель красного автомобиля Б. нарушает водитель синего автомобиля

нарушает водитель синего автомобиля В. оба водителя нарушают

оба водителя нарушают Г. оба водителя не нарушают

Дорожные знаки – это информативные символы, дающие четкие инструкции и правила поведения на дороге. Их разнообразие позволяет подробно описывать различные ограничения, опасности, приоритеты и другие важные аспекты.

На картинке изображено несколько знаков. В первую очередь нас интересует 5.16 "Направления движения по полосам".

Этот знак показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения по каждой из них. То есть, согласно этому, красный автомобиль имеет право и ехать прямо, и повернуть налево, а синий должен в любом случае повернуть направо, потому что находится в крайней правой полосе.

Внимательные читатели также могли заметить знак 5.5 с одной белой стрелкой. Возможно, вы подумали, что этот знак разрешает движение прямо, но это не так.

Квадратный синий дорожный знак с белой стрелкой – это 5.5 "Дорога с односторонним движением". Он применяется для обозначения дороги, по всей ширине которой транспортные средства могут двигаться только в одном направлении.

Знак, разрешающий движение только прямо – это 4.1 "Движение прямо". Он очень похож на 5.5, но имеет другую форму.

Согласно этому, может показаться, что в задании все понятно, но обратите внимание на разметку.

Стрелки на асфальте правой полосы прямо противоречат знаку 5.16 и позволяют ехать прямо.

Возникает вопрос. Что имеет большую силу, дорожная разметка или дорожные знаки?

Именно для таких запутанных ситуаций существует правило 8.2.

8.2. Дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и с переменной информацией.

Правильный ответ

Поскольку дорожные знаки имеют преимущество перед разметкой, водители должны руководствоваться знаком 5.16.

Соответственно правильным является ответ Б.

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