Какой водитель нарушит правила дорожного движения: запутанная задача по ПДД, которая по силам не каждому
Дорожное движение – это сложная система, в которой каждый участник должен четко понимать правила и нести ответственность за свои действия. Однако нередко на дороге возникают неоднозначные, на первый взгляд, ситуации, в которых даже опытные водители не всегда знают, как поступать.
Во время движения водители должны в первую очередь обращать внимание на дорожную разметку и дорожные знаки. Telegram-канал По Правилам поделился запутанной задачей, чтобы проверить, справитесь ли вы с ситуацией, когда два важнейших дорожных элемента противоречат друг другу.
Кто из водителей нарушит правила дорожного движения, если будет двигаться в запланированном направлении?
- А. нарушает водитель красного автомобиля
- Б. нарушает водитель синего автомобиля
- В. оба водителя нарушают
- Г. оба водителя не нарушают
Дорожные знаки – это информативные символы, дающие четкие инструкции и правила поведения на дороге. Их разнообразие позволяет подробно описывать различные ограничения, опасности, приоритеты и другие важные аспекты.
На картинке изображено несколько знаков. В первую очередь нас интересует 5.16 "Направления движения по полосам".
Этот знак показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения по каждой из них. То есть, согласно этому, красный автомобиль имеет право и ехать прямо, и повернуть налево, а синий должен в любом случае повернуть направо, потому что находится в крайней правой полосе.
Внимательные читатели также могли заметить знак 5.5 с одной белой стрелкой. Возможно, вы подумали, что этот знак разрешает движение прямо, но это не так.
Квадратный синий дорожный знак с белой стрелкой – это 5.5 "Дорога с односторонним движением". Он применяется для обозначения дороги, по всей ширине которой транспортные средства могут двигаться только в одном направлении.
Знак, разрешающий движение только прямо – это 4.1 "Движение прямо". Он очень похож на 5.5, но имеет другую форму.
Согласно этому, может показаться, что в задании все понятно, но обратите внимание на разметку.
Стрелки на асфальте правой полосы прямо противоречат знаку 5.16 и позволяют ехать прямо.
Возникает вопрос. Что имеет большую силу, дорожная разметка или дорожные знаки?
Именно для таких запутанных ситуаций существует правило 8.2.
8.2. Дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и с переменной информацией.
Правильный ответ
Поскольку дорожные знаки имеют преимущество перед разметкой, водители должны руководствоваться знаком 5.16.
Соответственно правильным является ответ Б.
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