Какой украинский город изображен на фото: проверьте свои знания

В эпоху Интернета и социальных сетей мы ежедневно видим множество фотографий разных архитектурных сооружений. Обычно все просто любуются несколько секунд их красотой, даже не задумываясь о том, где это фото сделано.

OBOZ.UA предлагает вам загадку, которая точно будет по вкусу украинцам, интересующимся географией и историей Украины. Попытайтесь проверить свои знания и логическое мышление и угадать, где именно расположено здание.

А вы узнаете этот город? Проверьте свои знания и попробуйте ответить, прежде чем читать дальше.

Сначала может показаться, что на фото изображена улица, которая может быть расположена где угодно. Похожие сооружения можно увидеть как в Киеве, так и в некоторых европейских городах, но посмотрите повнимательнее.

Подсказка

У входа в здание можно увидеть название заведения, которое там расположено – "ХОХМ художественный музей". Это уверяет нас в том, что улица на фото действительно украинская.

Также можно предположить, что "ХОХМ" – это аббревиатура, то есть "ХМ" расшифровывается как художественный музей.

Осталось понять, что означает "ХО". Первая буква, вероятно, и даст нам ответ о том, в каком месте было сделано фото.

Вспомним, название каких городов в Украине начинается с буквы "Х". то есть на изображении либо Харьков, либо Херсон, либо Хмельницкий. Но посмотрите еще раз на постройку. Поскольку мы заметили, что она невероятно похожа на европейские здания, можно подитожить, что город на фото расположен на западе Украины.

Правильный ответ

На фото изображена центральная улица Хмельницкого. На нем расположено историческое двухэтажное здание, где работает коммунальное учреждение культуры "Хмельницкий областной художественный музей" (ХОХМ).

Интересные факты о Хмельницком

Согласно научной литературе, первое письменное упоминание о Хмельницком датируется 10 февраля 1431 года. Тогда город еще называли Плоскиров (Płoskirów). Но нашедший ее в польских архивах историк Виталий Михайловский отметил, что из-за особенностей чтения латиноязычных дат произошла ошибка, поэтому на самом деле в документе была указана дата 12 февраля, а не 10.

Плоскиров был переименован в Проскуров. А в 1954 году город Проскуров был переименован в город Хмельницкий, а Каменец-Подольскую область – в Хмельницкую в честь выдающегося государственного деятеля и полководца Богдана Хмельницкого.

Известен остров любви, который на Южном Буге в Хмельницком сделан искусственно. Ведущий научный сотрудник Хмельницкого областного краеведческого музея Сергей Есюнин рассказывает, что уже в ХХ веке было решено облагородить местность в пойме реки Плоской и сделать там зону отдыха.

Самая старая и самая длинная улица Хмельницкого – Каменецкая она простирается почти на 7 километров и существует с момента возникновения Плоскирова, который расположился на суше среди прибужских болот. Уже на плане Проскурова (1800 год) Каменецкий четко обозначен под названием "Почтовая дорога на Каменец".

Хмельницкий областной художественный музей является довольно молодым культурным институтом по сравнению с другими музеями Украины. Он был основан на постановлении Совета Министров УССР от 2.01.1986 года, то есть во времена первых тенденций к демократизации общества.

Ранее OBOZ.UA публиковал еще один быстрый тест, проверяющий ваше знание украинских городов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.